Bijbelvers: Efeze 1 vers 4

“… zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren vóór [de] grondlegging van [de] wereld …” (Ef. 1:4).

Er zijn verschillende uitverkiezingen in de Schrift. De uitverkiezing van christenen moet worden onderscheiden van de uitverkiezing van Israël (Matth. 24:22) en de engelen (1 Tim. 5:21). Het volgende gaat over de uitverkiezing van de kinderen van God.

Wie heeft ons uitverkoren?

Het is God de Vader, Die ons in Christus heeft uitverkoren (Ef. 1:4). De uitverkiezing van de discipelen door de Heer is een andere zaak (Joh. 15:16).

Hoe zijn we uitverkoren?

Volgens de voorkennis van God de Vader (1 Petr. 1:2). Daarmee wordt niet bedoeld, dat Hij wist dat we ons zouden bekeren – dan zou een uitverkiezing zinloos zijn. Het punt is dat God ons als personen erkend heeft.

Wanneer werden we uitverkoren?

Wij zijn uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld (Ef. 1:4). Israël daarentegen is verbonden met de grondlegging van de wereld.

Waartoe zijn we uitverkoren?

Tot behoudenis (2 Thess. 2:13). Om heilig en onberispelijk te zijn voor God in liefde (Ef. 1:4).

Wie werd er uitverkoren?

De uitverkorenen zijn overwegend niet wijs, niet machtig, niet edel, niet sterk, geen aanzien, niet indrukwekkend en niet rijk (1 Kor. 1:26-28; Jak. 2:5). God heeft dit zo gemaakt, dat geen vlees zich voor Hem kan beroemen.

Werden er veel uitverkoren?

Nee, weinigen zijn uitverkoren (Matth. 20:16). Maar velen zijn geroepen om tot God te komen.

Hoe moeten de uitverkorenen zich gedragen?

Ze moeten de belangrijkste christelijke deugden (geloof, liefde, hoop) laten zien en zo bewijzen dat, ze uitverkoren zijn (1 Thess. 1:3-4). De uitverkorenen moeten het “kleed” aantrekken dat bij hun waardigheid past: innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid, elkaar verdragend en elkaar vergevend en liefde (Kol. 3:12).

Hoe moeten we omgaan met andere uitverkorenen?

We moeten alles verdragen voor deze persoon die zo kostbaar is voor God (2 Tim. 2:10).

Hoe moeten we omgaan met de waarheid van de uitverkiezing?

We moeten de uitverkiezing in ons hart vast te maken (2 Petr. 1:10).

Wat heeft de toekomst in petto voor de uitverkorenen?

Zij zullen in de hemel zijn met de Heer Jezus (Openb. 17:14).

Gerrid Setzer

Online in het Duits sinds 29.08.2015.

