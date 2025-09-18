8 uur geleden U kunt overwinnaar zijn …

Sommige christenen, onderwezen door Gods Woord, weten dat hun zonden vergeven zijn en willen daarom zo zondeloos mogelijk leven om Gods gunst te verwerven. In hun ogen is God in de eerste plaats een strenge rechter, aan wie ze door het bloed van Christus zijn ontsnapt. Dus doen ze hun best, maar falen keer op keer. Gods wet is goed in hun ogen, maar ze overtreden die keer op keer. Ze moeten nog steeds leren, dat er niets goeds in hun vlees woont. En ze moeten ook begrijpen, dat de oude mens met hem gekruisigd is en dat God de zonde in het vlees heeft veroordeeld. Zie Romeinen 6 en 7.

Het is niet mogelijk God te behagen in onze eigen kracht, en het is ook niet nodig. Want als we met Christus gekruisigd zijn, laat dat niet alleen zien, dat het niet mogelijk is de wet te houden, maar ook dat het niet nodig is. We zijn met Christus verenigd in Zijn dood en dus ook in Zijn opstanding: Zijn positie voor God is onze positie voor God. We kunnen nooit meer door God aanvaard worden en meer welbehagen van God ontvangen. Deze wetenschap is een solide basis voor een heilig leven met God. Maar om dit concreet te beleven, moeten we ook voortdurend onze blik richten op Hem Die ons Zijn leven en Zijn Geest heeft gegeven. Alleen in geleefde en constante afhankelijkheid van de Heer kunnen we in de praktijk een overwinnend christelijk leven leiden. Hij is niet alleen onze Redder, maar ook onze kracht. Maak er vandaag gebruik van!

