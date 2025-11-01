11 uur geleden Tel uw zegeningen …

“Dankt in alles, want dit is [de] wil van God in Christus Jezus jegens u” (I Thess. 5:18).

Herinnert u zich het lied “Count Your Blessings” (“Tel uw zegeningen”) nog? Velen van ons herinneren zich misschien het refrein, maar het hele lied is erg bemoedigend en uitdagend. Het werd geschreven door Johnson Oatman Jr. in 1897 en is gebaseerd op 1 Thessalonicenzen 5 vers 18: “Dankt in alles, want dit is [de] wil van God in Christus Jezus jegens u.” Iemand zei ooit over Count Your Blessings: <Het is als een zonnestraal die de donkere plaatsen van de aarde heeft verlicht.> Het was al vroeg populair in Groot-Brittannië, waar gezegd werd: <De mannen zingen het, de jongens fluiten het, en de vrouwen wiegen hun baby’s in slaap op dit lied.> Tijdens de opwekking in Wales was het één van de liederen die bij elke dienst werd gezongen.

De prachtige aanmoediging om “uw zegeningen te tellen” wordt vaak verkeerd begrepen. Het betekent niet, dat je ontkent dat je problemen hebt. Het betekent niet, dat je verontrustende emoties moet negeren. Het betekent niet: “Kop op en doe alsof alles goed gaat.” Die aanpak werkt niet en leidt ook niet tot blijvende vreugde en vrede. Het lied moedigt ons juist aan om openlijk te erkennen, dat we “door stormen heen en weer geslingerd” worden of “belast zijn met een lading zorgen,” en om die zorgen in gebed aan God in gebed voor te leggen.

Wanneer we met onze problemen naar God gaan, beginnen we te zien, dat we niet ontmoedigd hoeven te raken, want “God is boven alles” (zie Rom. 9:5). Onze zegeningen tellen – één voor één – betekent, dat we beseffen dat we “elke geestelijke zegening in Christus” hebben (zie Ef. 1:3). Oprechte dank en lof aan God gaan hand in hand met het openlijk uiten van onze last voor de luisterende oren van de “Vader der barmhartigheden”1 en de “God van alle vertroosting” (zie 2 Kor.1:3-4).

Anker voor vandaag

Neem de tijd om na te denken over de geweldige dingen die God heeft gedaan. Hij heeft ons veel redenen gegeven om een ​​dankbaar volk te zijn.



NOOT:

1. Voorhoeve Vertaling 4e druk. © Anchors For Life

* * *

Tel uw zegeningen

Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit.

Als u tevergeefs uw arme hart vermoeit.

Tel uw zegeningen tel ze één voor één.

En u zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. Refrein: Tel uw zegeningen, één voor één.

Tel ze alle en vergeet er geen.

Tel ze alle, noem ze een voor een.

En u ziet Gods liefde dan door alles heen. Drukken ’s levens zorgen u soms zwaar terneer.

Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer.

Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien.

Dan zal ’t harte zingen en de zorgen vlien. Refrein Als u ziet op and’ren met veel geld en goed.

Weet uw hemelvader geeft u overvloed.

Tel uw zegeningen voor geen geld te koop.

Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop. Refrein Zo in alle moeiten zorgen zonder tal.

Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.

Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe.

Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe. Refrein * * *

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW