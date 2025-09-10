Spreuken 2 vers 5

“… dan zul je de vreze des HEEREN begrijpen, de kennis van God vinden” (Spr. 2:5).

10 september 2025

In Spreuken 2 vers 1-4 staan ​​acht aanwijzingen die naar dit vers leiden. Deze aanwijzingen helpen ons de “vreze des HEEREN” te begrijpen en de kennis van God te vinden. Het gaat er niet zozeer om veel intellectuele kennis te vergaren, maar om de gesteldheid en de gezindheid van het hart.

Ontvangen: Dit betekent grijpen of begrijpen. Vraag de Heer om je elke keer dat je Zijn Woord opent één waarheid te openbaren – iets waaraan je je kunt vastklampen en naar kunt leven.

Koesteren: Dit woord staat voor verbergen of bewaken. Het doet denken aan Psalm 119 vers 11: “Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.” Een schat wordt gewaardeerd en gekoesterd; zo zouden wij ook het Woord van God dagelijks moeten koesteren.

Neig je oor: Dit betekent je ergens naar toe buigen. We moeten ons met een open oor en een open hart naar Gods Woord wenden – de deur sluiten, afleidingen wegnemen en alleen zijn met de Heer (Matth. 6:6).

Zet je hart erop: Dit betekent, dat we alles geven wat we hebben – onze tijd, onze energie en onze focus.

Roep om hulp: Dit toont afhankelijkheid, zoals een baby die niet overleeft als hij niet om hulp roept. Ook wij zijn hulpeloos en moeten tot de Heer roepen en onze behoefte aan Hem te bekennen.

Verhef je stem: Wanneer we onze stem verheffen tot de Heer, uiten we urgentie en afhankelijkheid van Zijn hulp.

Zoeken en speuren: We moeten Gods wijsheid najagen met dezelfde gedrevenheid en volharding waarmee mensen zilver delven of naar verborgen schatten zoeken. Het tragische is, dat mensen te vaak meer ijver tonen voor materiële rijkdom dan voor geestelijke rijkdom.

Deze instructies helpen ons de “vreze des HEEREN” te leren begrijpen en Gods kennis te vinden. Het gaat er niet zozeer om veel intellectuele kennis te vergaren, maar om de gesteldheid en de gezindheid van het hart.

Anker voor vandaag

Laat uw zoektocht naar Gods Woord gekenmerkt worden door een honger naar kennis, nederigheid en onvoorwaardelijke toewijding, in de wetenschap dat ware rijkdom alleen in Hem te vinden is.

