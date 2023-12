10 uur geleden Psalm 33 vers 21

“Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.”

Het zou niet goed voor ons zijn als we de hele weg voor ons zouden kunnen zien. Maar omdat we geleid worden door de hand van onze goede Heer en Gids, kunnen we op Hem vertrouwen voor elke stap in het heden en in de toekomst. Hem stap voor stap volgen en dag na dag op Hem vertrouwen – dit houdt ons in nauw contact met Hem, meer dan wanneer Hij zijn bedoelingen lang van tevoren aan ons bekend zou maken. Als we de eerste stap zetten die Hij voor ons heeft uitgestippeld, zal het noodzakelijke licht voor de volgende stap ons op het juiste moment worden gegeven. En zo gaat het dagelijks door, totdat ons hele pad verlicht zal zijn door een licht dat steeds helderder schijnt tot op het hoogtepunt van de dag. Zelfs als we moeilijkheden en lijden tegenkomen – “de nood is niet groter dan de Helper.”

Laten we volharden in eenvoudig, kinderlijk geloof en elke twijfel verwerpen die de verzoeker ons probeert in te boezemen! Nog even en we zullen ervaren hoe wonderbaarlijk en boven verwachting God onze ellende heeft gekeerd en ons pad heeft geëffend. Er bestaat geen twijfel over, dat alles wat we tegenkomen voor ons gewogen wordt door de liefdevolle en wijze hand van onze God en bewaakt wordt door Zijn trouwe, alziende oog. Daarom: “Vertrouw op de HEERE met heel je hart” (Spr. 3:5), en: “Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt!” (Ps. 34:9). Allen, die op de Heer vertrouwen, verkwikken Zijn hart, zij brengen Hem vreugde, zij eren Hem en zullen weer door Hem geëerd worden.

Er is iets wonderbaarlijks aan een eenvoudig geloof en een kinderlijk vertrouwen in God. Moge de Heer ons beide te allen tijde geven, vooral in dagen van beproeving en moeiten, en nooit zal Hij het geloof beschamen!

