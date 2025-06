1 uur geleden Psalm 132 vers 13

“Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied.”

23 juni 2025

Ware toewijding begint niet in de handen, maar in het hart. In Psalm 132 vinden we David – een man naar Gods eigen hart – die ernaar verlangde om de Ark van de Heer terug te zien op zijn rechtmatige plaats. Hij was niet op zoek naar erkenning of beloning. Hij verlangde ernaar dat God een woning zou hebben, een plaats van rust onder Zijn volk. Dat is het begin van alle betekenisvolle dienstbaarheid: een hart dat gericht is op de vreugde van de Heer, niet op die van onszelf.

Davids zorg voor de ark was een geestelijke oefening. En zo is het ook voor ons – toewijding is niet passief. Het kost ons tijd, moeite en zelfs tranen. Toch eert de Heer het hart, dat Zijn aanwezigheid zoekt boven persoonlijk gemak.

Er zit nog een andere les in deze Psalmen: God bereidt ons voor door beproevingen. Voordat David zich kon verheugen in de vestiging van God, doorstond hij jaren van beproeving en verfijning. Hetzelfde geldt vandaag de dag. Onze beproevingen zijn geen tegenslagen; het zijn vormende gereedschappen. De Heer bereidt zijn vaten door gebrokenheid voor, zodat ze zijn aanwezigheid met nederigheid en kracht kunnen dragen.

Psalm 133 herinnert ons eraan, dat God graag eenheid onder zijn volk ziet. Deze eenheid is geen uniformiteit, maar een gedeeld doel. Wanneer harten op de Heer en Zijn woning zijn gericht, is er een lieflijkheid onder de heiligen. Het is daar, in de geur van aanbidding en gemeenschap, dat de Heer Zijn zegen gebiedt.

Psalm 134 sluit af met een eenvoudige maar krachtige oproep: “Kom, loof de HEERE, alle dienaren van de HEERE.” Dit is het gepaste antwoord van de toegewijde ziel – geen klacht, maar aanbidding. Zelfs in de nachtwaken, als niemand het ziet, is het toegewijde hart op God gericht.

Anker voor vandaag:

Vraag jezelf vandaag af – waar is “de Ark” in mijn leven? Staat Christus in het middelpunt of hebben mindere dingen Zijn plaats ingenomen? Laat toewijding weer herrijzen. Dien in stille trouw. Aanbid in het donker. En verlang boven alles naar Zijn aanwezigheid.

