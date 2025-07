1 uur geleden Psalm 115 vers 3

“Onze God is immers in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.”

God is soeverein. Dit betekent dat Hij de opperste Heerser van het universum is en dat Hij kan doen wat Hij wil. En omdat God ook rechtvaardig is, is alles wat Hij wil volmaakt en altijd juist. De Heer verklaart door de profeet Jesaja: “Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen” (Jes. 46:10). Nadat Nebukadnezar door de Heer was gekastijd, verkondigde hij: “Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?” (Dan. 4:35). In Romeinen 9 vers 20 herinnert Paulus ons eraan, dat we niet het recht hebben om Gods daden in twijfel te trekken: “Ja maar, mens, wie bent u, dat u tegen God het woord opneemt? Zal het maaksel tot zijn maker zeggen: Waarom hebt u mij zo gemaakt?” De apostel verklaart ook dat God Degene is “die alles werkt naar de raad van Zijn wil” (Ef. 1:11-12).

De profeten Jesaja en Jeremia spreken allebei over God als de Pottenbakker (Jes. 29:16; 45:9; 64:8; Jer. 18:6). Als Hij de Pottenbakker is – en dat is Hij – dan zijn jij en ik de klei! Hij heeft rechten op ons door schepping en door verlossing. We moeten ons in elke omstandigheid aan Hem onderwerpen en nooit twijfelen aan Zijn zorg, bezorgdheid en liefde voor het vat, dat Hij aan het vormen is. De waarheid van Zijn soevereiniteit in mijn leven staat Hem toe om mij te kneden zoals Hij dat wil, zonder dat ik aan Zijn beslissingen hoef te twijfelen.

De leer van Zijn soevereiniteit geeft ons ook troost in tijden, dat er druk wordt uitgeoefend, omdat we weten dat Hij, omdat Hij de opperste Heerser is, Zijn doelen aan het uitwerken is en dat ze hun beoogde doel zullen bereiken. Hij is het werk aan Zijn vat begonnen en zal het voltooien (Fil. 1:6). Het is mijn verantwoordelijkheid om plooibaar te zijn in Zijn handen.

