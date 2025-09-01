18 uur geleden Overwinnaars in Christus

De afgelopen jaren hebben we rellen en protesten gezien in de straten van sommige Amerikaanse steden. In 2019-2021 werd de wereld stilgelegd door de corona-pandemie. In veel landen zijn oorlogen uitgebroken en worden ze nog steeds uitgevochten. Er is zoveel onrust, zoveel ellende en tegenspoed in deze wereld!

Terwijl ik hierover nadacht, gingen mijn gedachten naar Johannes 16 vers 33 – de laatste woorden van de Heer Jezus in de bovenzaal: “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.” De Heer Jezus stond op het punt naar het kruis te gaan, maar Hij verzamelde Zijn discipelen en gaf hun instructies die ze in Zijn afwezigheid nodig zouden hebben! In Johannes 13-16 gaf Hij hun een eeuwig perspectief! Hij liet hen weten, dat Hij geen slachtoffer zou zijn, maar juist de Overwinnaar! Dat Hij niet overwonnen zou worden, maar in plaats daarvan Hij de Overwinnaar zou zijn! Zijn leven zou Hem niet afgenomen worden, maar Hij zou het gewillig afleggen (zie Joh. 10:17-18)! Hij wilde, dat Zijn discipelen en wij wisten, dat Zijn overwinning onze overwinning is en dat wij, omdat Hij de Grote Overwinnaar is, overwinnaars kunnen zijn! Laten we Johannes 16 vers 33 eens analyseren en een paar dingen overwegen.

Het belang van Zijn onderwijs:

“Dit heb Ik tot u gesproken” (Joh. 16:33). Dit omvat de hele lezing in de bovenzaal in Johannes 13-16, alle waarheden, leringen en kernpunten! Laten we samen Johannes 13-16 doornemen en een paar dingen opmerken:

Johannes 13 vers 34: De leringen van Christus zijn bindend voor al Zijn volgelingen.

Johannes 14 vers 10: Hij was de woordvoerder van de Vader.

Johannes 14 vers 15-18: Zijn leringen moeten bewaard en gehoorzaamd worden in de kracht van de Heilige Geest.

Johannes 14 vers 21-26: Wij moeten naar zijn leringen luisteren en er acht op slaan.

Johannes 15 vers 3: Zijn Woord reinigt en heiligt ons (zie ook Johannes 17:17).

Johannes 15 vers 7: Zijn woorden zijn een voorwaarde voor gebed.

Johannes 15 vers 9-11: Als je Zijn onderwijs volgt, kun je genieten van Zijn liefde en blijdschap.

Johannes 15 vers 12-14 vers 17: Zijn onderwijs leidt ons en komt met gebiedende autoriteit.

Johannes 16 vers 1: Zijn onderwijs kan ons behoeden voor struikelen.

Johannes 16 vers 4,7,12: Zijn waarheid is werkelijkheid; denk eens aan de onmetelijkheid van de kennis die Hij ons kan doorgeven.

Johannes 16 vers 13: Hij kan ons alle waarheid in het heden brengen (de brieven). In vers 14 zal de Geest ons alles leren (het Oude Testament) en ons terugbrengen in herinnering wat Hij heeft geleerd (de evangeliën), en ons de toekomstige dingen leren (Openbaring).

Johannes 16 vers 15: Geheel Zijn onderwijs komt van de Vader en vers 20 en 25 benadrukken het allergrootste belang van alles wat Hij heeft gezegd!

Dit alles laat zien hoe belangrijk het is om onder de leer van de Heer Jezus Christus te staan! De dag, dat we ophouden met te leren, is de dag dat we stoppen met te leven! De dag, dat we ophouden met te leren van Zijn Woord, is de dag, dat we ophouden met Hem te volgen!

De toekenning van Zijn vrede:

“Opdat u in Mij vrede hebt” (Joh. 16:33). Let hier op oorzaak en gevolg: De oorzaak is “Dit heb Ik tot u gesproken” en het gevolg is “opdat u in Mij vrede hebt”! De wortel is Zijn onderwijs en de vrucht is de vrede van Christus! Zijn onderwijs geeft ons vrede in deze chaotische en verwarde wereld! Hij is de bron van vrede – “in Mij.” Hij leerde dit eerder in hoofdstuk 14 vers 27. Wat een duizelingwekkende belofte! Zijn vrede is een geschenk! De wereld geeft een valse vrede, maar Zijn vrede is een kalmerende vrede! Hij kon zeggen: “Laat uw hart niet ontroerd en niet bang worden” (14:1,27). Vrede is een innerlijke kalmte van de geest te midden van toenemende moeilijkheden. Het is een innerlijke rust van hart en ziel! Vrede wordt teweeggebracht door Zijn onderwijs door de Persoon en het werk van de Heilige Geest! Hij geeft ons vrede te midden van de stormen van het leven! Hij geeft volmaakte vrede! Dit was de eerste boodschap van de opstanding in Johannes 20 vers 19: “Vrede zij u” – en deze vrede komt tot ons als we leven in overeenstemming met Zijn Woord! Nu genieten u en ik de vrede met God (Rom. 5:1) en kunnen wij genieten van de vrede van God (Fil. 4:6-7) en de aanwezigheid van de God van de vrede (Fil. 4:9) in ons dagelijks leven.

De onvermijdelijkheid van lijden:

“In de wereld hebt u verdrukking” (Joh. 16:33). Waar we ons ook in deze wereld bevinden als volgelingen van Jezus Christus, er zal verdrukking zijn! Als we Zijn Woord volgen, zullen we problemen, verdrukking en onrust hebben! Het Griekse woord voor verdrukking (thlipsis) heeft de betekenis van gebroken, verpletterd of van alle kanten onder druk staan; het werd gebruikt voor het uitpersen van olijven of druiven, zodat de olie of het sap eruit komt. Hij neemt de problemen niet van ons weg, noch neemt Hij ons weg van de problemen, maar Hij schenkt Zijn vrede terwijl we erdoorheen gaan! Kijk nog eens naar Johannes 15 vers 18-20,23,25. De volgelingen van Christus zullen opvallen en zich onderscheiden van deze wereld! De wereld zal ons haten omdat ze Hem haatte. Vervolgens voegt Hij hieraan toe in Johannes 16 vers 1-3, dat lijden als gelovige onvermijdelijk is! “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet ten val komt. Zij zullen u uit de synagogen bannen; ja, het uur komt, dat ieder die u doodt, zal menen God een dienst te bewijzen. En dit zullen zij <u> doen, omdat zij de Vader niet hebben gekend noch Mij” (Joh. 16:33). Maar dat is nog niet alles; kijk naar het laatste deel van dit vers!

De onoverwinnelijkheid van zijn overwinning:

“… maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.” Hij zegt tegen allen die Hem willen volgen: “Hebt goede moed! Ik heb de wereld overwonnen!” Hij keek voorbij alles wat voor Hem lag en claimde de overwinning die voor Hem zou zijn! Hij is de grote Overwinnaar! Het Griekse woord voor overwinnen (nikaö) is de oorsprong van de merknaam Nike. Het is verbonden met overwinning! Het komt ongeveer 28 keer voor in 16 verschillende vormen in 24 verschillende verzen in het Nieuwe Testament. Christus overwon de wereld tijdens Zijn leven. In Zijn dood heeft Hij de sterke persoon gebonden en de buit genomen (Luk. 11:22). In Zijn opstanding, in Zijn hemelvaart en in Zijn verhoging heeft Christus de overwinning behaald: “… dat God Hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt, deze Jezus …” (Hand. 2:36)! Hij heeft dit wereldsysteem, dat zich tegen God verzet, overwonnen. Hij is de grote Overwinnaar! Het kruis markeerde de nederlaag van de heerser van deze wereld. Romeinen 3 vers 4 spreekt over de juridische overwinning van God, terwijl Romeinen 12 vers 21 spreekt over de morele overwinning die in ieders leven kan worden gezien. Ik zal u enkele kruisverwijzingen geven die dit verder toelichten.

Johannes 12 vers 31: “Nu is [het] oordeel van deze wereld; nu zal de overste van deze wereld worden buitengeworpen” (zie Joh. 14:30; 16:11)

(zie Joh. 14:30; 16:11) Genesis 3 vers 15: “En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.”

Kolosse 2 vers 15: “Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld [1] en door het [kruis] over hen getriomfeerd.”

[1] Hebreeën 2 vers 14: “Daar nu de kinderen aan vlees en bloed deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze [2] daaraan deel genomen [3], opdat Hij door de dood teniet zou doen hem die de macht over de dood had, dat is de duivel.”

[2] daaraan deel genomen [3], opdat Hij door de dood teniet zou doen hem die de macht over de dood had, dat is de duivel.” 1 Johannes 3 vers 8: “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken.”

De Heer Jezus heeft overwonnen zonde, ongeloof, dood, de poorten van de Hades, dat alles zou ons ontmoedigen, dat alles zou neergang betekenen en dat alles zou zich verzetten tegen het evangelie! Hij heeft het allemaal overwonnen, ja, alles! Wij strijden niet voor de overwinning; wij strijden vanuit Zijn Overwinning!

Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 57: “Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.” En in 2 Korinthe 2:14-15: “En God zij dank, Die ons altijd in triomf omvoert in Christus en de reuk van Zijn kennis door ons openbaar maakt op elke plaats. Want wij zijn voor God een welriekende reuk van Christus in hen die behouden worden en in hen die verloren gaan.” In Romeinen 8 vers 37 herinnert hij ons eraan, dat we “meer dan overwinnaars (of letterlijk: superoverwinnaars) zijn door Hem Die ons heeft liefgehad.”

NOOT:

1. Of ‘door Hem,’ dit is Christus.

2. Dit is soortgelijke (niet identieke) wijze; hetzelfde woord als ‘nabij’ in Filippi 2 vers 27.

3. ‘Deel hebben’ houdt in: van nature in die toestand verkeren (vergelijk de afgeleide woorden ‘deelgenoot’ en gemeenschap’); ‘deelnemen’ betekent van buitenaf een (aan)deel in een zaak nemen of krijgen (‘gebruiken’ in Hebr. 5:13, ‘deel ontvangen’ in 1 Kor. 9:10; vergelijk het afgeleide woord ‘metgezel’ in 1:9; 3:14 dat hetzelfde is als ‘deelgenoot’ in 3:1; 6:4).

Hadley Sr.; © The Christian Explorer

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW