Overdenking Psalm 119 (9)

Psalm 119 vers 15-16

Vers 15: “Ik overdenk Uw bevelen en heb oog voor Uw paden.”

De Schrift wordt verstaan door geestelijke wijsheid. In onze passage staat: “Ik overdenk.” Dit werkwoord wordt hier voor het eerst genoemd in de Psalmen, waarin het acht keer voorkomt1. In Lukas 2 vers 51 wordt gezegd dat Maria “al deze dingen2 in haar hart bewaarde.” Dit voorbeeld vindt zijn toepassing voor ons wanneer we in ons hart de lessen van het Woord overdenken: “… en de overdenking van mijn hart zal vol inzicht zijn” (Ps. 49:4).

Vers 15 sluit de voorafgaande overdenking af. Waar moeten we over nadenken? Over het Woord van God. Wat moeten we overdenken? De wegen van God. De profeet Jeremia formuleert het preciezer als het gaat om “de oude wegen”3 Gelukkig zijn zij die deze wegen volgen door zich de voortrekkers te herinneren die erin gewandeld hebben.

Vers 16: “Ik verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet.”

Deze uitspraak besluit het gebed van de “oudere.” Vervult het al diegenen niet met schaamte die zich kerkelijke titels toe-eigenen en het Woord van God vergeten?

Het gevaar om het Woord te vergeten is ook heel dichtbij. Als we onszelf wijsmaken, dat de Bijbel alleen het Woord van God wordt voor het individu die het aanneemt en erin gelooft, dan zijn we de theologisch liberale weg ingeslagen. Het hele Woord is het Woord van God (1 Thess. 2:13); of iemand het nu aanneemt of verwerpt, verandert niets aan zijn autoriteit, zijn eeuwige waarde, zijn volkomen inspiratie. Het Woord van God is de Goddelijke absoluutheid, door genade aan de mens gegeven. God spreekt in en door Zijn geschreven Woord. Op deze manier reinigt het Woord de ziel.

Hoe belangrijk is het om te onthouden wat we hebben gelezen; dit is het geval met hen die het Woord in hun hart hebben gekoesterd (vs. 11). Als we gevoed worden door het Woord, zal de Heilige Geest ons eraan herinneren welke passage van toepassing is op onze omstandigheden. De geestelijke gelovige voelt de noodzaak om het Woord elke dag te lezen en te onderzoeken.

NOOT:

1. In de HSV komt dit woord ook voor in Jozua 1:8.

2. Of ‘woorden.’

3. Jeremia 6:16.

