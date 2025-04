12 uur geleden Opstanding- Gods machtige middel tot behoud

Hebreeën 11:17-19:

17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd. …

18. … Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken.

19. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug.

Leestijd: 2 minuten

Hoe moeten de engelen hebben toegekeken hoe deze bekende vader van etappe naar etappe van zijn wonderbaarlijke reis ging, totdat ze hem uiteindelijk zijn hand zagen uitsteken naar het mes om zijn zoon te doden. Dit was de zoon waarnaar hij zo lang en vurig had verlangd. Het was vanwege hem, dat hij zo onophoudelijk op God vertrouwde. Wat een kans voor satan om zijn vurige pijlen te slingeren!

Wat een ruimte voor suggesties als de volgende: “Wat gebeurt er met de beloften van God over het zaad en de erfenis als u uw enige zoon opoffert? Pas op dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht door een valse openbaring!” Of: “Als het waar is dat God dit en dat heeft gezegd, weet God dan niet, dat op de dag dat u uw zoon offert, al uw hoop de grond in wordt geboord? Denk ook aan Sara: wat zal ze doen als ze Izaäk verliest nadat ze u Ismaël uit uw huis heeft laten verdrijven?” Al deze en vele andere suggesties zouden een effect op het hart van Abraham kunnen hebben gehad. Ook Abraham zelf kon niet ontsnappen aan de gedachten en overwegingen die op zo’n moment onvermijdelijk in hem zouden opkomen.

Wat was dan zijn antwoord op al deze duistere opmerkingen? OPSTANDING!

De opstanding is het krachtige geneesmiddel van God voor al het kwaad en het verderf dat Satan heeft gebracht. Zodra we dit punt hebben bereikt, zijn we klaar met de macht van satan, waarvan de laatste uitoefening zich in de dood manifesteert. Satan kan het leven, dat in de opstanding is ontvangen, niet aanraken, want de laatste uitoefening van zijn macht is gezien in het graf van Christus. Verder kan hij niets doen. Daarom is de zekerheid van gelovigen: Hun “leven is met Christus verborgen in God” (Kol. 3:3). Een gezegende plaats van geborgenheid! Mogen we er elke dag meer en meer van genieten.

Charles Mackingtosh

Overgenomen uit: Die Berufung Gottes – Abraham und Lot

© www.bibelpraxis.de

