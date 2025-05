8 uur geleden Mattheüs 10 vers 1

“En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich … .”

14 mei 2025

In Markus 3 vers 15-19 zien we hoe Jezus de twaalf apostelen aanstelt, hen uitzendt om te prediken en hen de macht geeft om demonen uit te drijven.

Hamilton Smith benadrukt in zijn uiteenzetting over het evangelie van Markus, dat Jezus, de volmaakte Dienaar, gewone mensen koos voor buitengewone doeleinden. Hij merkt op, dat Jezus “voorbijgaat aan de officiële priesters, de schriftgeleerden en de religieuze Farizeeën, en nederige vissers aanneemt.” Deze keus onderstreept, dat Gods roeping niet gebaseerd is op menselijke kwalificaties, maar op een Goddelijk doel.

Deze mannen zaten niet stil; ze waren actief bezig met hun dagelijkse werk toen ze geroepen werden. En toch zien we, dat ze onmiddellijk reageren als de Heer Jezus hen roept. Hun onmiddellijke reactie op de roep van Jezus weerspiegelt een hart, dat bereid is om te dienen, een eigenschap die essentieel blijft voor alle gelovigen.

De macht die aan de apostelen werd gegeven om demonen uit te drijven, betekent de geestelijke bekwaamheid die hoort bij een Goddelijke roeping. Dienaren van de Heer moeten worden toegerust voor de dienst en deze oefening kan alleen worden volbracht door in Zijn gezelschap te zijn. Dit benadrukt het belang van nauwe gemeenschap met Christus als bron van kracht en voorbereiding op de dienst.

Vraag ter overdenking:

Tot welke dienst heeft de Heer jou geroepen? Reageer je op Hem in gehoorzaamheid en vertrouw je op Hem in geloof?

© Anchors For Life

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW