Markus 6 vers 7

Voordat Jezus een bevel of opdracht gaf, riep Hij eerst Zijn discipelen tot Zich. Dit was meer dan een briefing – het was een diepgaande uitnodiging tot vertrouwelijkheid, een uitnodiging tot gemeenschap. Onze Heer verlangt niet naar ons gezelschap uit noodzaak, maar uit liefde – Hij wil ons dichtbij hebben, beschut onder Zijn genade en verborgen voor de strikken van de wereld.Jezus rustte Zijn volgelingen niet uit met programma’s of strategieën. Hij rustte hen uit door hun harten te vormen. In de aanwezigheid van de Heer Jezus zitten vormt ons. Het beschermt ons tegen misleiding, verfijnt onze karakters tot de gelijkenis van Christus en vult onze harten met Zijn liefde. Als we aan Zijn voeten zitten, worden we gevormd. Zodra Jezus ons dichtbij roept en onze harten kneedt, stuurt Hij ons erop uit. Zijn missie vloeit natuurlijk voort uit onze nabijheid tot Hem. Zijn aanwezigheid wordt de basis van onze kracht om te dienen. Voordat we dienen, moeten we gediend worden door Zijn aanwezigheid. Anker voor vandaag Geniet van de aanwezigheid van de Heer Jezus voordat je Hem gaat dienen.