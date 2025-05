56 minuten geleden Markus 3 vers 13-14

“En Hij klom op de berg en riep bij Zich hen die Hijzelf wilde, en zij kwamen naar Hem toe. Toen stelde Hij er twaalf aan, <die Hij ook apostelen noemde,> opdat zij bij Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken.”

13 mei 2025

Temidden van een groeiende menigte en toenemende tegenstand, trok Jezus zich terug op een berg – een plek die vaak wordt geassocieerd met Goddelijke ontmoetingen. Daar riep Hij hen die Hij wilde tot Zich en stelde er twaalf aan als Zijn apostelen.

De volgorde is veelzeggend: “opdat zij bij Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden.” Vóór elke zending of bediening was de eerste roeping om bij Jezus te zijn. Deze intieme gemeenschap was de basis voor hun toekomstige zending.

Als we hierover nadenken, zien we dat een effectieve bediening voortkomt uit een nauwe relatie met Christus. Het gaat niet om onze capaciteiten of prestaties, maar om in Hem te blijven. Als we tijd doorbrengen in Zijn nabijheid, worden we veranderd en toegerust om te dienen.

Vraag ter overdenking:

Heeft de Heer Jezus jou geroepen om bij Hem te zijn? Geniet je vandaag van Zijn aanwezigheid?

