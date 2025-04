16 uur geleden Markus 2 vers 3-4

“En er kwamen er die een verlamde bij Hem brachten, door vier [mannen] gedragen. En daar zij hem niet bij Hem konden brengen vanwege de menigte, namen zij de dakbedekking weg waar Hij was; en na [het dak] open gebroken te hebben, lieten zij het rustbed neer waarop de verlamde lag.”

28 april 2025

Heb jij ooit een vriend gehad die meer dan zijn best voor je deed? Het verhaal van de verlamde man en zijn vier vrienden laat een buitengewone vriendschap zien. Deze mannen spraken niet alleen hun medeleven uit – ze ondernamen ook actie. Toen ze geconfronteerd werden met obstakels, gaven ze niet op. In plaats daarvan vonden ze een creatieve oplossing, zelfs als dat betekende dat ze op een dak moesten klimmen en een opening moesten maken om hun vriend naar Jezus te laten zakken. Hun acties herinneren ons eraan, dat echte vriendschap vaak opoffering, creativiteit en doorzettingsvermogen vereist. In ons eigen leven hoeven we misschien niet door daken heen te breken, maar we zijn geroepen om dat soort vriend te zijn – iemand die anderen consequent op Jezus wijst, ongeacht de obstakels.

Vraag ter overdenking

Wie in jouw leven heeft het nodig dat jij bent zoals deze vier vrienden – iemand die hen met volharding helpt om hun weg naar Jezus te vinden?

© Anchors For Life

Geplaatst in: Christendom, Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW