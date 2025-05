57 minuten geleden Markus 2 vers 14

“En toen Hij verder ging, zag Hij Levi, de [zoon] van Alfeüs, bij het tolhuis zitten; en Hij zei tot hem: Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem.”

5 mei 2025

Heb jij je wel eens een buitenbeentje gevoeld? Als iemand die er niet helemaal bij hoort? Mattheüs, de tollenaar, had dat zeker. In de Joodse samenleving werden tollenaars gezien als verraders en dieven, die voor het Romeinse rijk werkten en vaak hun eigen volk uitbuitten. Toch was het juist deze ‘buitenstaander’ die Jezus koos om te roepen. Dit diepgaande moment leert ons, dat Gods liefde geen sociale grenzen, geen vooroordelen en geen beperkingen kent. Zijn uitnodiging geldt voor iedereen, ongeacht hun vroegere of huidige omstandigheden. Toen Jezus Mattheüs riep, liet Hij zien dat niemand buiten het bereik van Gods genade ligt. Deze waarheid is vandaag de dag nog net zo krachtig – waar je ook bent, wat je verleden ook is, Gods uitnodiging is voor jou. De Heer Jezus wil gemeenschap hebben met jou en met mij. Denk er vandaag eens over na dat Hij gemeenschap wil hebben met diegenen onder ons die ooit zondaars waren ver weg van Hem. Dit is het wonder van Zijn genade!

Vraag tot nadenken

Heb je de roep van genade beantwoord? Geniet je dagelijks van de genade van God?

