16 uur geleden Markus 2 vers 12

“En hij stond op en na terstond het rustbed opgenomen te hebben ging hij in het bijzijn van allen naar buiten, zodat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Zoiets hebben wij nog nooit gezien!”

30 april 2025

De verlamde man reageerde onmiddellijk en volledig op de genezing door Jezus. Hij aarzelde niet en stelde geen vragen – hij gehoorzaamde gewoon. Hij stond op, nam zijn bed op en liep naar buiten, waar iedereen bij was, waarmee hij zijn volledige vertrouwen in de kracht van de Heer Jezus liet zien. Zijn daad diende als een krachtig getuigenis voor anderen, waardoor zij God gingen verheerlijken. Wanneer de Heer Jezus in ons leven werkt, is de gepaste reactie onmiddellijke gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is de activiteit van het geloof. Als je in de Heer Jezus gelooft, heb je vergeving van zonden ontvangen. Maar het evangelie van genade wordt verkondigd om de gehoorzaamheid van geloof teweeg te brengen. We zijn geroepen om te wandelen op een wijze die het evangelie waardig is. We moeten wandelen in geloof en gehoorzaamheid en op die wijze zijn we een getuigenis van de genade en verlossing die we in de Heer Jezus gevonden hebben.

Vraag ter overdenking

Wandel jij vandaag in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus en in de kracht van het nieuwe leven dat je in Hem hebt ontvangen?

© Anchors For Life

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW