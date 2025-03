7 uur geleden Markus 10 vers 45

24 maart 2025

“Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen.”

Als we denken aan het dienen van anderen, is het gemakkelijk om ons ontoereikend of ongeschikt te voelen. Toch presenteert het evangelie van Markus ons het ultieme voorbeeld van dienstbaarheid in Jezus Christus. Hij kwam niet met pracht en praal, maar met nederigheid en doelgerichtheid. Ondanks het feit, dat Hij de Koning der koningen was, koos Hij ervoor om te dienen in plaats van gediend te worden.

Deze radicale benadering van leiderschap en leven daagt onze natuurlijke neiging tot zelfpromotie en erkenning uit. Overweeg vandaag hoe het voorbeeld van dienstbaarheid van Jezus jouw benadering van de dagelijkse omgang met anderen zou kunnen veranderen. Of het nu op je werk is, thuis of in je gemeenschap, er zijn talloze mogelijkheden om Zijn voorbeeld van nederige dienstbaarheid te volgen.

Vraag ter overdenking

Op welke specifieke manieren kun jij je focus verleggen van gediend worden naar anderen dienen in je dagelijks leven?

