11 uur geleden Markus 10 vers 45 (2)

“Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen.”

11 april 2025

Ondanks Zijn Goddelijke macht en groeiende populariteit toonde Jezus altijd nederigheid. Als menigten Hem opzochten, trok Hij zich vaak terug in plaats van lof te oogsten. Hij bleef zich standvastig richten op het dienen van anderen in plaats van op het opbouwen van Zijn eigen reputatie. Ook Christus zocht die plaats niet voor Zichzelf. En we lezen in het boek Filippenzen dat Hij Zichzelf vernederde. Daar wordt Hij aan ons voorgesteld als ons Voorbeeld. Deze nederige benadering van dienstbaarheid daagt onze natuurlijke neigingen tot erkenning en lof uit. Ware grootheid in Gods koninkrijk wordt niet afgemeten aan hoeveel mensen ons dienen, maar aan hoe trouw wij anderen dienen.

Vraag ter overdenking

Op welke manieren zou trots of het verlangen naar erkenning jouw doeltreffendheid in het dienen van anderen kunnen belemmeren?

© Anchors For Life

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW