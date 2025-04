10 uur geleden Markus 1 vers 35

“En ’s morgens vroeg, toen het nog diep in de nacht was, stond Hij op, ging naar buiten en ging weg naar een woeste plaats en daar bad Hij.”

Zelfs op Zijn meest drukke momenten gaf Jezus prioriteit aan tijd alleen met God. Voor zonsopgang, terwijl anderen sliepen, zocht Hij de eenzaamheid op om te bidden. Dit was geen last of routine – het was Zijn bron van kracht en leiding. Hij gaf prioriteit aan de gemeenschap met Zijn Vader. In onze snelle wereld hebben we vaak moeite om tijd vrij te maken voor gebed, maar toch is het essentieel om onze geestelijke vitaliteit en effectiviteit in dienst te behouden. Bidden is niet alleen maar krijgen wat we willen. Bidden is afhankelijk zijn van God in het besef, dat je zonder Hem, zoals de Heer Jezus in Johannes 15 vers 5 zei: “… zonder Mij kunt u helemaal niets doen.”

Vraag ter overdenking

Hoe kun je je dagelijkse routine aanpassen om je tijd alleen met God prioriteit te geven?

