1 dag geleden Markus 1 vers 32 en 33

“Toen … brachten zij tot Hem alle lijdenden en bezetenen; en de hele stad had zich verzameld bij de deur.”

8 april 2025

Jezus toonde tijdens Zijn hele bediening een opmerkelijke toegankelijkheid. Ondanks Zijn Goddelijke natuur creëerde Hij nooit barrières tussen Zichzelf en de mensen die Hem nodig hadden. Hij verwelkomde de zieken, raakte de mensen aan die niet aangeraakt konden worden en maakte tijd voor de mensen die over het hoofd werden gezien. Deze toegankelijkheid ging niet alleen over fysieke aanwezigheid – het ging over het beschikbaar stellen van Zijn hart voor anderen. In ons drukke leven bouwen we vaak muren van drukte of comfort die anderen op afstand houden. Maar echte dienstbaarheid vereist, dat we beschikbaar en aanspreekbaar zijn, net zoals Jezus dat was.

Vraag tot nadenken

Welke barrières heb je misschien opgeworpen waardoor anderen jou niet om hulp of steun vragen?

