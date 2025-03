51 minuten geleden Markus 1 vers 15

“De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeert u en gelooft in het evangelie.”

31 maart

Bekering wordt vaak verkeerd begrepen als gewoon spijt hebben van onze fouten. Maar echte bekering is een krachtig keerpunt in onze relatie met God. Het gaat over het erkennen, dat we Hem nodig hebben en het maken van een bewuste keuze om onze zonde de rug toe te keren en ons tot Hem te wenden. Als we echt berouw tonen, zeggen we niet alleen sorry – we zijn het met God eens over onze toestand en kiezen ervoor om een nieuwe richting in te slaan. Dit soort berouw leidt tot verandering en vernieuwing in ons leven. Het gaat niet om schaamte of veroordeling, maar om het ervaren van de vrijheid en vreugde die voortkomen uit het afstemmen van ons hart op Gods waarheid.

Vraag ter overdenking

Van welke dingen in je leven zou God je kunnen oproepen om je te bekeren en je ervan af te keren?

© Anchors For Life

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW