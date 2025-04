50 minuten geleden Mark 1 vers 41

“En met ontferming bewogen strekte Hij Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil, word gereinigd.”

10 april 2025

Toen een melaatse Jezus benaderde, deed Hij iets bijzonders – Hij raakte hem aan. In een cultuur waar melaatsen als onaanraakbaar werden beschouwd, was de aanraking van Jezus revolutionair. Het ging niet alleen om lichamelijke genezing, maar ook om het herstel van waardigheid en waarde. Zijn medeleven ging verder dan woorden en leidde tot concrete actie. Het leven van deze man was nooit meer hetzelfde omdat Jezus hem aanraakte. Vandaag de dag komen we veel mensen tegen die zich onaanraakbaar of onwaardig voelen. Net als Jezus zijn wij geroepen om mededogen uit te stralen dat levens op een betekenisvolle manier raakt. We kunnen hen geen lichamelijke genezing bieden, maar we hebben iets van veel grotere waarde – het evangelie. We kunnen de Heer Jezus met hen delen en Zijn genade en liefde door ons medeleven heen laten zien.

Vraag ter overdenking

Wie in jouw leven heeft een barmhartige aanraking nodig – niet persé fysiek, maar een uiting van de liefde van Christus door jou heen?

