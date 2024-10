1 uur geleden Mannen die bij David kwamen (5) – Uit Benjamin

Bijbelgedeelten: 1 Kronieken 12 vers 2; 2 Korinthe 6 vers 7

“… gewapend met bogen. Zij gebruikten de rechter- en de linkerhand om stenen te slingeren en om pijlen te schieten met de boog. Zij behoorden tot de verwanten van Saul, uit Benjamin” (1 Kron. 12:2).

Uit Benjamin

De eerste mannen die genoemd worden waren uit de stam van Benjamin – de stam waar koning Saul uit voortkwam. Zij waren “verwanten van Saul.” Maar in plaats van trots te zijn op hun verwantschap met het koninklijk huis en dat in hun voordeel te gebruiken, waren ze bereid om afstand te doen van alle huidige voordelen en zich bewust aan de kant van de verworpene te scharen. Deze stoutmoedige zet leverde hen zeker tegenstand en hoon op. Maar hun band met David was het waard. Zijn wij ook bereid om nadelen te aanvaarden omwille van Jezus?

De Benjamieten waren uiterst vaardige boogschutters en steenwerpers die zowel met hun rechter- als met hun linkerhand stenen konden werpen. Vooral de boogschutters waren een belangrijke steunpilaar van het leger. Zij waren in staat om de vijand op afstand te houden door gevaren voor het volk van veraf te herkennen en af te weren. De steenwerpers waren ook in staat om de vijand te bestrijden voordat ze te dichtbij kwamen. Paulus schreef over degenen – waaronder hijzelf – die bewezen hadden Gods dienaren te zijn “door de wapens van de gerechtigheid in de rechter- en linkerhand” (2 Kor. 6:7).

Wat had de mannen overgehaald om Saul te verlaten en zich bij David aan te sluiten? Het was zeker wat ze in David hadden herkend: de man naar het hart van God. Zien wij in de Heer Jezus ook de “Man naar het hart van God”?

© www.bibelstudium.de; Daniel Melui

Online in het Duits sinds 25.05.2024

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW