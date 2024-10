2 uur geleden Mannen die bij David kwamen (4) -Geloofsstrijd

Bijbelgedeelten: 1 Kronieken 12 vers 1; Efeze 6 vers 12; 1 Timotheüs 1 vers 18; 6 vers 12; 2 Timotheüs 2 vers 3; 4 vers 7; Judas vers 3; Openbaring 5 vers 9

“Dezen zijn het die naar David in Ziklag kwamen, toen hij nog uitgesloten was van de nabijheid van Saul, de zoon van Kis. Zij waren onder de helden, die in die strijd hielpen …” (1 Kron. 12:1).

Strijd

Ons leven als christenen is geen ontspannen wandelingetje, maar een voortdurende strijd. We moeten beseffen, dat deze strijd niet wordt gevoerd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten en tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten, die ons willen beroven van het genot van hemelse zegeningen (Ef. 6:12). De strijd wordt niet gestreden met vleselijke maar met geestelijke middelen. Het is een geloofsstrijd (1 Tim. 1:18; 6:12; 2 Tim. 4:7). Het is ook een kwestie van strijden voor het geloof, dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd en opkomen voor de waarheden van de Schrift (Judas 3). Het verspreiden van het evangelie houdt ook strijd in. Bent u een goede strijder van Christus Jezus (2 Tim. 2:3)?

Van elke stam

Dit hoofdstuk laat zien, dat mensen uit verschillende stammen van Israël naar David kwamen – van sommige stammen meer, van andere minder. Vandaag de dag komen ook mensen uit verschillende volken en naties naar de Heer Jezus en nemen Hem in geloof aan als hun persoonlijke Heer en Heiland. In de hemel zullen er op een dag verlosten zijn uit elk geslacht en taal en volk en natie (Openb. 5:9). Zult u daar ook bij zijn?

© www.bibelstudium.de; Daniel Melui

Online in het Duits sinds 23.05.2024

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren