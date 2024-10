10 uur geleden Mannen die bij David kwamen (3) – Geloofshelden

Bijbelgedeelten: 1 Kronieken 12 vers 1; 2 Korinthe 5 vers 7

“Dezen zijn het die naar David in Ziklag kwamen, toen hij nog uitgesloten was van de nabijheid van Saul, de zoon van Kis. Zij waren onder de helden, die in die strijd hielpen …” (1 Kron. 12:1).

Geloof

Als het deze mannen om eer of gemak te doen was geweest, dan waren ze zeker bij Saul gebleven. Maar daar ging het hen niet om. Nee, het was het geloof, dat David op een dag de koning van zijn volk zou zijn, dat ervoor zorgde dat ze veranderden van kant en zich bij David aansloten. Ze waren bereid om nadelen in het heden te accepteren om in de toekomst aan de zijde van de koning naar het hart van God te staan. Hoe zit het met u? Wandelt u door geloof of door aanschouwen (2 Kor. 5:7)?

Geloofshelden

Het Woord van God beschrijft deze mannen als helden. Als we de term “helden” horen, denken we meestal aan mensen die grote dingen in de wereld hebben bereikt of heel succesvol zijn. We kijken met bewondering naar hen op en eren hen. Maar voor God zijn echte helden degenen die Zijn Zoon Jezus Christus volgen en bereid zijn om Zijn verwerping te delen. Zij laten zich gebruiken in Zijn dienst en behalen geloofsoverwinningen met Zijn hulp. Waar wilt u een “held” zijn? Bij God of bij uw medemensen?

