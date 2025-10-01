2 dagen geleden Maar God! …

“Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons vanwege Zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, toen ook wij dood waren in de overtredingen, levend gemaakt met Christus (uit genade bent u behouden), en heeft [ons] mee opgewekt en mee doen zitten in de hemelse [gewesten] in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van Zijn genade zou betonen in goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u behouden, door [het] geloof …” (Ef. 2:8).

Efeze 2 begint met een levendig beeld van onze toestand vóór de behoudenis. Paulus schrijft: “En u [heeft God opgewekt], toen u dood was in uw overtredingen en zonden, waarin u vroeger hebt gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen vroeger verkeerden in de begeerten van ons vlees, toen wij de wil deden van het vlees en van de gedachten; en wij waren van nature kinderen van [de] toorn, evenals de overigen” (Ef. 2:1-3).

Hoewel wij in een hopeloze en hulpeloze toestand verkeerden voor een heilig en rechtvaardig God, zorgde Hij voor redding (behoudenis) door het volbrachte werk van Zijn geliefde Zoon. Hoe zondig wij ook waren of wat we ook gedaan hadden – er is altijd een “Maar God!”

In deze passage beschrijven vier woorden de God die het verschil maakt:

1. Hij is rijk in barmhartigheid

De genade van God kan worden omschreven als het feit, dat Hij ons onthoudt wat we rechtmatig verdienen. Het is tevens een blijk van Zijn goedertierenheid jegens ons. Wanneer Paulus het woord ‘rijk’ toevoegt – wat ‘overvloedig in rijkdom’ betekent – ​​krijgen we een gevoel van de onmetelijke overvloed van Zijn genade.

2. Zijn grote liefde

Het woord ‘grote’ betekent hier ‘overvloedig’ of ‘onmetelijk’.’ Zijn liefde stroomt overvloedig naar ons toe – onmetelijk, onbegrensd.

3. Zijn goedertierenheid jegens ons

Dit woord draagt ​​de gedachte van goedheid, uitmuntendheid en oprechtheid in zich. Gods vriendelijkheid is Zijn goedheid in actie – Zijn zachtaardige en genadige houding jegens hen die het oordeel verdienen.

4. Zijn verbazingwekkende genade

Genade wordt vaak omschreven als ‘Gods rijkdommen ten koste van Christus.’ Het spreekt van Zijn onverdiende gunst voor ons – Zijn vrije geschenk van verlossing, mogelijk gemaakt door Christus.

Al deze zegeningen – Zijn genade, liefde, goedertierenheid en barmhartigheid – zijn te vinden in Christus en kunnen genoten worden door iedereen die zijn geloof en vertrouwen heeft gesteld in Zijn volbrachte werk aan het kruis.

Ook al zijn we over de schreef gegaan (overtreden) en hebben we de plank misgeslagen (gezondigd), maar God!

Anker voor vandaag

Neem vandaag even de tijd om dankbaar te zijn voor het “Maar God” en voor alles wat daaruit voortvloeit!

