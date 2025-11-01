1 dag geleden “Maar God” momenten …

“Maar toen het God, die mij vanaf [de] schoot van mijn moeder afgezonderd en door Zijn genade geroepen heeft, behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem onder de volken verkondigde …” (Gal. 1:15-16).

Zoals we in het Woord van God hebben gezien, maken de “Maar God”-momenten in de Schrift het verschil in iemands leven. Noach, Abraham, Jozef, David, de psalmist, Jona, Nehemia, Daniël en zovelen anderen zagen hun leven veranderen door een “Maar God.” Paulus was niet anders. Toen hij bekend stond als Saulus van Tarsus – dreigend en volhardend – veranderde zijn leven voorgoed op de weg naar Damascus (Hand. 9).

Terwijl Paulus nadacht over zijn roeping als apostel, besefte hij, dat God altijd al een plan voor zijn leven had gehad. Paulus bekende: “Mij die vroeger een lasteraar, een vervolger en een smader was; maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het onwetend heb gedaan, in ongeloof; en de genade van onze Heer is meer dan overvloedig geweest met geloof en liefde, die in Christus Jezus is” (1 Tim. 1:13-14).

In het vers van vandaag erkent Paulus dat zijn “Maar God”-moment al lang vóór zijn geboorte begon – en dat het doel ervan was om de Zoon van God in hem en door hem te openbaren. We zouden kunnen zeggen, dat dit het uiteindelijke doel is van elk “Maar God.”

Petrus verwoordde dezelfde waarheid op een andere manier: “U die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent, die aan geen barmhartigheid deel had, maar nu barmhartigheid hebt verkregen” (1 Petr. 2:10). En dit “opdat u de deugden verkondigt van Hem die u uit [de] duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht” (1 Petr. 2:9).

De “Maar God”-momenten in de Schrift herinneren ons eraan, dat onze God “die in staat is zeer overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt” (Ef. 3:20) – ongeacht onze situatie of omstandigheden.

Als volgelingen van Jezus Christus moeten we nooit opgeven of toegeven aan ontmoediging. We moeten nooit terugdeinzen voor of verslagen worden door de ervaringen van het leven. In plaats daarvan moeten we zoeken naar de “Maar God”-momenten in ons leven.

Anker voor vandaag

Denk aan de “Maar God”-momenten uit het verleden, dank Hem voor de momenten in het heden en vertrouw erop, dat Hij in de toekomst nog meer zal openbaren, zodat Zijn Zoon in u geopenbaard kan worden en u kunt verkondigen wat God door Zijn genade in uw leven heeft bewerkt!

© Anchors For Life

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW