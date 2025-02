15 uur geleden Lukas 9 vers 57

“Ik zal U volgen, waar U ook heengaat.”

De woorden “Ik zal U volgen” zijn eenvoudig maar betekenisvol. Ze leren ons wat echt christendom is. De Heer volgen betekent meer, veel meer, dan Zijn voorbeeld imiteren. Als we in geloof tot Hem zijn gekomen en Hem hebben gevolgd als onze Heiland, Zijn leven ons leven is geworden, dan worden wij ook geroepen, onderwezen door Zijn Geest, om in Zijn voetsporen te wandelen, Zijn wil te doen, onder de constante invloed van Zijn Woord te blijven, in één woord, Hem te volgen waar Hij ook gaat. Om dit te doen, moeten we bereid zijn om alles op te geven omwille van Hem en niet terugdeinzen voor het kruis dat Hij ons te dragen geeft.

Dit is Christus volgen, dit is het ware christendom. Zo komen wij onderweg een kruis tegen. Afstand doen van en zelfverloochening is het deel van de Christen. Laten we bereid zijn om alles op te geven wat Hij van ons vraagt, om los te komen en vrij te worden van alles buiten Hem! Geen enkele ware volgeling van de Heer kan het kruis ontgaan. Het vlees in de dood houden, de wereld opgeven, zelfverloochening beoefenen en schande verdragen. De Heer wijst ons hier genadig op. Hij doet dit niet om ons af te schrikken of onze ijver te temperen. Hij laat ons ook niet alleen in onze zwakheid. Hij heeft ons immers toegeroepen: “Komt tot Mij!” (Matth. 11:28). Hem volgen zonder het kruis op te nemen, is onmogelijk. Maar wij weten in Wie wij geloofd hebben en op Wie wij vertrouwen; daarom behoeven wij niet bevreesd te zijn. Wij kennen Hem Die voor ons uitgaat. Het is een zacht juk en een lichte last die wij op Zijn weg vinden.

© Der Herr ist nahe

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW