1 uur geleden Kolosse 3 vers 12

“Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden … lankmoedigheid … .”

24 juli 2025

Denk eens aan hoe geduldig God met Jona was. We kennen het verhaal, maar wat me verbaast, is dat Jona het de hele tijd dat Hij voor God wegvluchtte, wist – en toch was Hij lankmoedig!

Kijk eens naar wat Jona zegt in Jona 4:1-2: “Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Hij bad tot de HEERE en zei: Och HEERE, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten! Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, Die berouw heeft over het kwaad.”

Jona wist dat dit de God van geduld is! Paulus herinnert Timotheüs – en elke prediker – eraan: “Predik het woord, wees paraat, gelegen [en] ongelegen; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering” (2 Tim. 4:2). Soms verwachten we, dat mensen in de gemeente, of nieuwe gelovigen, het van de ene op de andere dag “begrijpen.” Maar wat we vergeten, is hoe lang het bij ons duurde om het te begrijpen – en hoe geduldig God met ons was!

We hebben allemaal Gods geduld in ons leven ervaren. Soms zeggen we zelfs tegen anderen: <Heb geduld met mij; God is nog niet klaar met mij.> Het vreemde is, dat we willen dat anderen geduld met ons hebben, maar we zijn niet altijd bereid om geduldig met hen te zijn! Als we echter vervuld en geleid worden door de Heilige Geest, zal geduld – of lankmoedigheid – een van de bewijzen zijn van die beheersing (Gal. 5:22).

Noot:

1. Geduldig

© Anchors For Life

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW