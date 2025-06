1 dag geleden Johannes 6 vers 20

“Maar Hij zei tot hen: ‘Ik ben het, weest niet bang.”

12 juni 2025

De stormen van het leven komen in vele vormen: financiële druk, gezondheidsproblemen, verbroken relaties of onverwachte verliezen. Sommige stormen komen als voorbijtrekkende regen, andere storten neer als hevige golven. Maar voor de gelovige is geen enkele storm willekeurig. Elke vlaag en golf is onder het waakzame oog van de Meester.

Vaak is de storm die ons bang maakt dezelfde die Christus dichterbij brengt. Toen de discipelen over de zee werden geslingerd, zagen ze de Heer Jezus over de golven lopen die hen bedreigden. Wat hen eens van angst vervulde, werd het middel voor een diepere openbaring van Zijn aanwezigheid en macht.

Vanuit het perspectief van de hemel zijn stormen geen tegenslagen maar Goddelijke beschikkingen. Ze ontdoen ons van zelfvertrouwen en verankeren ons dieper in de toereikendheid van Christus. De beproevingen die ons geloof op de proef stellen, zijn de middelen die God gebruikt om het te verfijnen. Elke tegenslag wordt een kans – niet om terug te deinzen, maar om meer te zien van Gods trouw.

Anker voor vandaag:

Met welke storm je ook te maken hebt, weet dit: het ligt niet buiten Zijn controle en het is niet zonder doel. Christus is samen met jou in de storm en als je ogen op Hem gericht zijn, zul je zelfs in de wind en de golven vrede vinden.

“De HEERE zal Zijn volk kracht geven, de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede” (Ps. 29:11).

