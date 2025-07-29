1 uur geleden Johannes 16 vers 33

“Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

29 juli 2025

Dit vers heeft voor ieder van ons een prachtige betekenis, niet alleen qua positie, maar ook op een heel praktische wijze.

In Johannes 13-17 zien we de Heer Jezus met de Zijnen in de bovenzaal, waar Hij hen instrueert over Zijn heengaan en hun toekomst. In hoofdstuk 13 geeft Hij hun een voorbeeld van oprechte liefde en ware nederigheid om te volgen. Vervolgens wijst Hij hen in hoofdstuk 14 naar het huis van de Vader en herinnert Hij hen aan hun relatie met de Vader. In hoofdstuk 15 spreekt Hij over de noodzaak om in Hem te blijven en vertelt Hij hen dat de wereld hen zal haten omdat ze Hem haatte. Hij belooft ook de Heilige Geest te sturen, zoals beschreven in hoofdstukken 14-16. Dit gesprek in bovenzaal eindigt met de Heer Jezus Die verklaart dat Hij de grote Overwinnaar is!

Deze grote waarheid was bedoeld om de discipelen te bemoedigen en hun vrede te schenken in een wereld vol strijd en verdrukking. “Dit heb Ik tot u gesproken” verwijst terug naar hoofdstukken 13-16. Het zou ook voor ons vandaag de dag een bemoediging moeten zijn.

Let op het contrast in dit vers tussen in Christus zijn en in de wereld zijn. De Heer Jezus zei: “… opdat U in Mij vrede hebt” en “In de wereld hebt u verdrukking.” We zijn hier in deze wereld achtergelaten, en we hebben inderdaad verdrukking. Dat hoort bij het leven in een wereld die haar eigen weg is gegaan in opstand tegen God. Maar we moeten ons identificeren met de grote Overwinnaar. Hij heeft alles overwonnen wat zich tegen ons verzette. Romeinen 3 vers 4 spreekt over de juridische overwinning die Hij heeft behaald – dit herinnert ons aan wat we lezen in Kolosse 2 vers 15.

Toen de Heer Jezus zei: “Ik heb de wereld overwonnen,” geloof ik, dat Hij ons wilde laten begrijpen, dat dit een blijvende overwinning is. We hoeven niet bang te zijn voor een verslagen vijand! Hij heeft ons niet alleen de juridische overwinning gegeven, maar Hij heeft ook de overwinning behaald over zonde, dood en het graf. Hij heeft dit wereldsysteem Zelf overwonnen. In Johannes 12 vers 31 en 16 vers 11 spreekt Hij over de overwinning op de overste van deze wereld. In Lukas 11 vers 21-22 wordt Hij vergeleken met de sterkere man die de sterke man heeft overwonnen en de buit heeft opgeëist. In Hebreeën 2 vers 14 lezen we, dat de Heer Jezus “teniet zou doen hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, en allen zou verlossen die uit vrees voor [de] dood hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren.”

