Jesaja 42 vers 1

28 maart 2025

“Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.”

Als we überhaupt willen dienen, laten we dan onze ogen gericht houden op de volmaakte Dienaar. In Markus, het evangelie dat Christus afbeeldt als de Dienstknecht, en waar ons verteld wordt dat Hij “alles goed gedaan heeft,” wordt Hij meteen voorgesteld als de Zoon; Hij dient in de waardigheid van een Zoon. In de profeet Jesaja worden zeven Knechten genoemd, en de centrale Knecht staat in Jesaja 42. Hier lezen we het woord: “Zie Mijn Knecht.”

Het is waar, dat de Heer Jezus ons voorbeeld is in het dienen. Maar we kunnen Hem niet dienen tenzij we Hem kennen. We moeten Hem eerst voor ogen hebben en bezig zijn met Wie Hij is. Alleen door tijd door te brengen met Christus, in Zijn aanwezigheid, zul je bereid zijn om je leven in dienstbaarheid te geven.

Vraag om te overwegen

Hoe kun je vandaag het voorbeeld van de Heer Jezus volgen in dienstbaarheid aan God en aan anderen?

