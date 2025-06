2 dagen geleden Hoe is mijn hart vandaag?

“Wat nu in de goede aarde [valt], dat zijn zij die als zij het Woord horen, het in een uitnemend en goed hart bewaren en met volharding vrucht dragen” (Luk. 8:15).

In de gelijkenis van de zaaier leert de Heer Jezus ons dat hetzelfde zaad – het Woord van God – op verschillende bodems wordt gezaaid. Het verschil zit niet in het zaad, maar in het hart, dat het ontvangt. Het Woord werkt in overeenstemming met de toestand van de ziel. De hamvraag is niet: Is het Woord krachtig? maar: Is mijn hart bereid om het te ontvangen?

Het verharde hart

Sommige zaden vallen op harde grond – ze kunnen niet doordringen. Het hart dat zich verzet tegen het Woord, door trots of onverschilligheid, blijft onvruchtbaar. Waak ik voor een verhard hart?

Het ondiepe hart

Sommige zaden ontspruiten snel, maar verdorren omdat ze geen wortel hebben. Emotionele reacties zonder ware overtuiging kunnen geen stand houden in een beproeving. Laat ik het Woord diep in mij wortelen?

Het drukke hart

Sommige zaden worden verstikt door doornen – zorgen, rijkdom, geneugten van het leven. Het hart dat gevuld is met aardse dingen laat weinig ruimte over voor Christus. Wat laat ik toe om geestelijke groei te verdringen?

Het uitnemende hart

Maar sommige zaadjes vallen op goede grond – een oprecht en goed hart, dat hoort, vasthoudt en vrucht draagt. Dit is het hart, dat zich overgeeft aan de Heer, openstaat voor Zijn Woord en trouw is in het dagelijks leven. Vrucht is geen briljantheid – het is Christusgelijkvormigheid. De vrucht die de Heer

zoekt is een leven gevormd door Hem en geleefd in gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Anker voor vandaag:

Het Woord wordt nog steeds gezaaid – hoe is mijn hart vandaag? Hoor ik het? Houd ik vast? Draag ik vrucht?

