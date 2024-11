7 uur geleden Het leven van David (35)

Bijbelgedeelte: 2 Samuel 21

Hongersnood en de zonen van Saul

Een ernstige hongersnood treft het land. David doet het enige juiste: hij vraagt het aan de Heer. En krijgt een antwoord: het komt door een lang vergeten bloedschuld. God brengt vaak tucht in ons leven om ons te herinneren aan vroegere en verdrongen zonden.

Saul had eens in vleselijke ijver de Gibeonieten gedood. Hoe verkeerd had hij gehandeld! Hij spaarde de Amalekieten, die hij geacht werd uit te roeien, en doodde de Gibeonieten, die door een eed beschermd werden. De Gibeonieten eisten, dat zeven zonen van Saul voor God zouden worden opgehangen. David hoeft het niet te doen (wat opgevat had kunnen worden als wraakzucht), maar ze doen het zelf. Het oordeel werd voltrokken aan het begin van de gersteoogst, wat laat zien dat ze van de zegen waren afgesneden (vs. 9). Men kan zich afvragen waarom de zonen van Saul moesten sterven voor de zonde van hun vader. We moeten in gedachten houden, dat ze zelf ook schuldig waren, want er wordt gesproken over de bloedschuld van het huis van Saul (vs. 1).

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 11.05.2010

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW