9 uur geleden Het Johannes-evangelie (17c)

Bijbelgedeelte: Johannes 5 vers 36-37

“Ik heb echter het getuigenis dat groter is dan [dat] van Johannes; want de werken die de Vader Mij heeft gegeven om ze te volbrengen, die werken zelf die Ik doe, getuigen van Mij dat de Vader Mij heeft gezonden” (vs. 36).

Johannes was weliswaar door God gezonden (Joh. 1:6), maar wat hij als getuigenis doorgaf, was iets wat hij zelf had ontvangen. Het getuigenis van werken komt rechtstreeks van de Vader, en daarom wordt het als belangrijker beschouwd. Daardoor wordt een zekere rangvolgorde aangeduid. Het getuigenis van werken staat boven het getuigenis van Johannes de Doper. In Johannes 10 vers 25 verwijst de Heer opnieuw naar Zijn werken als duidelijke bevestiging van het feit, dat Hij de Christus, de Messias, is (zie ook Joh. 10:37-38). In beide gevallen doet Hij dit, omdat de Joden Zijn woorden niet hadden aangenomen. De woorden van de Heer vormen immers een hoger getuigenis tegenover de werken; daarom past de Heer ze aan en verwijst ze naar Zijn werken, die duidelijk bevestigden, dat Hij niet alleen de Messias, maar ook de Zoon van God was (zie Hand. 2:22).

Als men iemand wil leren kennen, dan let men op wat hij doet en op wat hij zegt. Iemand onthult zichzelf door middel van daden en woorden. Dat was bij de Heer Jezus niet anders. Zijn werken maakten duidelijk, dat Hij door de Vader gezonden was; in Johannes 17 vers 8 spreekt Hij over hoe Zijn woorden duidelijk maakten, dat Hij door de Vader gezonden was.

De Heer Jezus verrichtte op aarde alleen die werken die de Vader Hem toonde en Hem opdroeg (Joh. 5:19); geen enkel werk deed Hij uit Zichzelf. Evenmin verrichtte Hij een enkel werk, dat de Vader niet openbaarde. Hij zette geen enkele stap op aarde die de Vader niet behaagde. Of Hij bleef of wegging, of Hij zweeg of sprak, er was niets in Zijn leven, dat de Vader meer had kunnen behagen. Onze verbeelding en gevoelens zijn volstrekt ontoereikend om alles te begrijpen wat de Vader in Hem zag (Joh. 21:25)!

Deze werken van de Heer Jezus gaan niet zozeer over de machtsvertoon die ze uitdrukken, maar vooral over de aard van deze werken. Hier in het evangelie van Johannes worden deze werken tekenen genoemd, niet zomaar bovennatuurlijke wonderen, maar werken met een symbolische betekenis. In deze werken openbaarde de Heer Jezus Zichzelf als de Zoon van de Vader, en daarin openbaarde hij ook de Vader (Joh. 14:10).

Deze werken werden Hem door de Vader ingegeven en getuigden ervan, dat de Vader Hem had gezonden. We moeten deze werken echter niet beperken tot de wonderen, die Hij verrichtte. Zijn gesprek met de vrouw bij de put van Jakob (Joh. 4) valt bijvoorbeeld ook onder deze categorie, zodat, naast deze vrouw, ook vele anderen uit Sichar tot geloof kwamen. Ook dit identificeerde Hem als Degene, die leven kon geven. Alles in het leven van de Heer Jezus werd door God bewerkt. Hij opende elke ochtend Zijn oor (Jes. 50:4), Hij wees Hem de weg die Hij moest bewandelen en Hij gaf Hem ook de kracht om deze werken te volbrengen, die ervan getuigden dat Hij de Zoon van God was. En hoewel Hij zoveel wonderen voor de Joden had verricht, geloofden zij niet in Hem (Joh. 12:37). Niemand vóór of na Hem heeft ooit zulke duidelijke werken verricht als Hij (Joh. 15:24). Elk getuigenis op zich was een onweerlegbaar bewijs van wie Hij was.

Van alle woorden en daden van de Heer Jezus springen de zeven tekenen en wonderen in het evangelie van Johannes er natuurlijk uit. Het eerste teken (de bruiloft te Kana) en het laatste teken (de opwekking van Lazarus) verklaren duidelijk het symbolische karakter van deze wonderen. Wonderen openbaren almacht, en tekenen geven aan, Wie het wonder kon verrichten – en alleen God kon zulke tekenen verrichten. Al bij het eerste teken lezen we, dat de Heer Zijn heerlijkheid openbaarde (Joh. 2:11). Wat Hij daarin demonstreerde, was de werking van Goddelijke heerlijkheid. En dit is wat alle tekenen en wonderen kenmerkt. Wat het laatste teken betreft, zei Hij Zelf, dat het gedaan was tot heerlijkheid van God (Joh. 11:4). Er waren onmiskenbare tekenen, die aangaven Wie deze wonderen onder hen verrichtte – maar zij weigerden het te geloven.

In het geval van Johannes de Doper was het bepalende kenmerk zijn woorden, de manier waarop hij sprak; hij sprak duidelijk. Bij de Heer zijn het Zijn werken die Hem identificeren als de door de Vader gezondene. Ons getuigenis vandaag moet ook deze twee essentiële elementen bevatten: woorden en daden, niet alleen wat we zeggen, maar ook wie we zijn. Soms is zelfs een getuigenis zonder woorden duidelijker dan veel spreken (vgl. 1 Petr. 3:1).

In dit vers spreekt de Heer over het volbrengen en voltooien van deze werken. Doen betekent actief zijn (vgl. Joh. 8:29), volbrengen betekent niet alleen iets beginnen, maar het ook voltooien. Wanneer God iets begint, voltooit Hij het ook met het resultaat, dat Hij voor ogen had. Wanneer de Heer Jezus, als boodschapper van de Vader, de werken van de Vader verricht, voltooit Hij ze ook – Hij deed dit in de hoogste mate toen Hij aan het kruis uitriep: “Het is volbracht” (Joh. 19:30).

“En de Vader die Mij heeft gezonden, Die heeft van Mij getuigd. U hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien” (vs. 37).

Nogmaals herhaalt de Heer Jezus het feit, dat Hij door de Vader gezonden is en verbindt dit met het derde getuigenis in deze passage. Wanneer getuigde de Vader van de Zoon? Is het alleen de scène bij de doop van de Heer en op de Berg der Verheerlijking (Matth. 3:17; 17:5)? Zeker, dit is inbegrepen, maar we kunnen ook zien, dat alles wat de Vader uitgesproken heeft over Zijn Zoon die op aarde leefde, wat gelovigen hoorden en begrepen, en ongelovigen alleen hoorden maar niet begrepen – ook in de oudtestamentische geschriften – tot dit getuigenis over de Zoon behoort (bijv. ook Joh. 12:28)1.

Alleen de Zoon van God, die Mens werd, kon zo’n uitspraak doen. Alleen Hij kon zeggen, dat de Vader Hem gezonden had; en alleen Hij kon zeggen, dat de Vader een getuigenis van Hem gegeven had. Wat een geweldig getuigenis is het getuigenis van de Vader over de Zoon! En met wat een vreugde heeft de Vader van de Zoon getuigd!

Niemand kan God zien, want God is onzichtbaar (Joh. 1:18; 1 Tim. 6:16). Alleen in de Zoon zien we de Godheid; in Hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk (Kol. 2:9) – zowel als Mens op aarde als als verheerlijkte Mens in de hemel. Wie Hem gezien heeft, heeft de Vader gezien (Joh. 14:9), wat betekent, dat de Vader Zelf ook onzichtbaar is.

Maar hadden de Joden dan de stem van de Vader niet bij de Jordaan gehoord? Waarom zegt de Heer dan, dat ze Zijn stem niet hadden gehoord? De Griekse formulering op dit punt, in combinatie met de accusatief (4e naamval), betekent: horen en begrijpen. Hetzelfde woord wordt ook gecombineerd met de genitief (2e naamval), en daar betekent het: het geluid horen. Dit verschil kan niet in het Duits worden weergegeven.2 De Joden hadden inderdaad de stem van de Vader uit de hemel gehoord, maar ze hadden die niet begrepen. De Heer blijft hier niet aan de oppervlakte, maar daalt af in de diepte.

NOTEN:

1. Wanneer de Vader hier antwoordt: “Ik heb [hem] verheerlijkt,” bedoelt Hij niet, dat hij de Heer Jezus Zelf heeft verheerlijkt. De Heer Jezus had gebeden: “Vader, verheerlijk uw Naam,” en het antwoord kwam uit de hemel: “Ik heb [hem] [Mijn Naam] verheerlijkt [door de opwekking van Lazarus voor deze aarde], én Ik zal [hem] [Mijn Naam] opnieuw verheerlijken [door de opwekking van Mijn Zoon voor de hemel].” Dat is de betekenis van deze vaak verkeerd begrepen passage.

2. Het Griekse woord ‘horen’ kan zowel in de genitief als in de accusatief staan; dat wil zeggen, wat men hoort kan in de genitief (tweede naamval) of in de accusatief (vierde naamval) staan. Als ‘horen’ gevolgd wordt door de genitief, dan verwijst het meer naar wat men met de zintuigen kan waarnemen: men hoort iets over de zaak. Dit geval is aanwezig in Handelingen 9 vers 7: De mannen stonden sprakeloos, want ze hoorden de stem (in de genitief), maar zagen niemand. Ze hoorden iets van de stem, namelijk het uiterlijke geluid; maar de inhoud, de betekenis van de stem, die wordt overgebracht door het gebruik van de accusatief, bleef voor hen verborgen. Deze accusatief is dan ook logischerwijs aanwezig in Handelingen 22 vers 9: “Zij nu die met mij waren, zagen wel het licht <en werden zeer bevreesd>, maar de stem van Hem die tot mij sprak hoorden zij niet.” De mannen rondom Saulus hoorden de stem (in de accusatief) niet van Hem die met hem sprak; dat wil zeggen, ze begrepen niet wat de stem zei.

Ook prachtig is het contrast, ongetwijfeld bedoeld door de Heilige Geest in hoofdstuk 9, tussen wat Saul hoorde en wat de mannen hoorden. Terwijl de mannen de stem hoorden zonder die te begrijpen (zoals blijkt uit de genitief; vs. 7), hoorde Saul de stem (in de accusatief) van de verheerlijkte Heer (vs. 9): hij begreep wat er gezegd werd. (Chr. Briem in ‘Antworten auf Fragen zu biblischen Themen,’ bladz. 391 e.v.)

Achim Zöfelt; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 27.06.2019

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW