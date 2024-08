1 dag geleden Het huis van God 6 – Afzondering

Bijbelvers: Handelingen 2 vers 41

Als we verder gaan, vinden we in vers 41 een derde feit. Het huis van God bestond uit mensen die afgezonderd waren van deze wereld. Er staat: “Zij dan die zijn woord aannamen [1], werden gedoopt, en er werden op die dag ongevaeer drieduizend zielen toegevoegd.” Het was een afgezonderd gezelschap. De doop brengt, zoals we allemaal weten, de gedachte van afzondering met zich mee.

Er was in die dagen, en er is in onze dagen, het grote wereldse systeem, dat gedomineerd wordt door de macht van het kwaad en de eigen wil van de mens, maar aan de andere kant vormde God een nieuwe cirkel en in deze cirkel woonde de Heilige Geest. Gedomineerd door de Heilige Geest en gescheiden van het vlees, was het een cirkel van leven, licht en zegen. De bekeerlingen werden van de cirkel van deze wereld afgezonderd en door de doop – het beeld van de dood – in de christelijke cirkel gebracht. Ze zeiden als het ware: “We zijn dood voor de wereld waarin we ooit leefden, we hebben haar verlaten om de nieuwe cirkel van leven en liefde binnen te gaan waar God woont.”

Kijk nu om u heen in het Christendom, beste vrienden, en wat ziet u? We zien de wereld en het Christendom zo door elkaar lopen, dat u het verschil niet meer kunt zien. Laat dit niet zien hoe groot de afwijking is van het model van het huis van God?

NOOT:

1. Dit is volledig en met blijdschap als waar aannemen.

