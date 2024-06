4 uur geleden Het huis van God 2 – Volgens het model

Bijbelgedeelte: Exodus 40 vers 16

Wanneer we nu in de tijd van het Nieuwe Testament komen, zien we dat God nog steeds Zijn huis op aarde heeft. Uit de verzen in Efeze en 1 Timotheüs blijkt duidelijk, dat het huis van God vandaag de dag niet gemaakt is van materiële stenen, maar van levende stenen, van gelovigen. En God heeft ons de vorm van Zijn huis gegeven en de wet – het principe – op basis waarvan Zijn huis bestuurd moet worden. Om u te helpen het immense belang van deze grote waarheid te begrijpen, zal ik u kort laten zien hoeveel ruimte het huis van God inneemt in het Nieuwe Testament.

In Handelingen zien we bijvoorbeeld de vorm (of het model) geïllustreerd op een praktische manier. In 1 Timotheüs vinden we de vorm van het huis op een leerstellige manier. Dan hebben we in 1 en 2 Korinthe de wet van het huis, of de Goddelijke principes voor het beheer van het huis, zoals verhouding, gemeenschap, heiligheid, vrijheid, liefde, opbouw en afzondering. In de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3 hebben we vervolgens de profetische geschiedenis van de gemeente als het huis van God onder de verantwoordelijkheid van de mens, wat resulteerde in totale ondergang. Wanneer we dan terugkeren naar 2 Timotheüs, krijgen we onderricht over hoe we moeten wandelen in dagen van verval, en ten slotte krijgen we in Openbaring 21, in het visioen van de heerlijke stad, in beeld het huis van God zoals het gezien zal worden in het duizendjarig rijk. Deze passages maken duidelijk wat de reikwijdte is van de leerstellingen over de gemeente van God als het huis van God in het Nieuwe Testament.

Na deze inleidende opmerkingen wil ik u vragen om naar Handelingen 2 te gaan, zodat ik u enkele feiten kan voorleggen die ons het model van het huis van God op een praktische manier duidelijk maken. Wanneer we vandaag de dag om ons heen kijken, zien we een christendom dat verdeeld is in ontelbare sekten, elk met zijn eigen specifieke vorm van kerkelijk leiderschap, dat zijn eigen geloofsbelijdenissen aanhangt en zijn diensten houdt volgens speciale vormen en ceremonies. We zien ook enorme aantallen christelijke genootschappen en organisaties die zendelingen uitzenden of zich bezighouden met algemene religieuze activiteiten, en in al deze genootschappen en organisaties zien we toegewijde mensen voor wie we God echt dankbaar kunnen zijn.

Maar, geliefde broeders en zusters, als we het christendom om ons heen zien met al zijn geweldige machinerie die de dienst van God draaiende houdt, dan kunnen we ons afvragen of God het wel zo bedoeld heeft. Is al deze religieuze machinerie Gods weg om Zijn werk te doen? Past het in het model? Dat is zeker een terechte vraag, en om die te beantwoorden moeten we terug naar de Bijbel, om de eenvoudige reden, dat het in dagen van verval en afwijken van de waarheid niet mogelijk is om op aarde rond te kijken naar enig concreet beeld van het huis van God.

Wanneer we een duidelijk beeld willen krijgen van het huis van God, moeten we daarom – en daarin schuilt een zekere moeilijkheid – kiezen voor een abstracte zienswijze. We moeten onze gedachten losmaken van alles wat we om ons heen zien en dan proberen het model van het huis van God, zoals het ons in de Schrift wordt voorgesteld, voor ogen te stellen door terug te denken aan de dagen van Pinksteren. Dan krijgen we, denk ik, op een praktische manier een echt inzicht in de vorm van het Huis, die we, zoals ik al zei, nodig hebben voordat we kunnen spreken over de regels van het Huis.

