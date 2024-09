5 uur geleden Het boek Jozua (23)

De macht van de Heer

Bijbelgedeelte: Jozua 10

“En uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties slaat” (Openb. 19:15).

We naderen nu de grote en beslissende strijd, die zal resulteren in een opeenvolging van overwinningen en de onderwerping van het land. Het eerste deel van het boek Jozua eindigt met het verslag van deze overwinningen.

De vereniging van koningen en volken tegen Israël, waarmee het negende hoofdstuk begint, was succesvol zolang er sluwheid aan te pas kwam. Het werd echter volledig vernield toen open oorlogsvoering werd gebruikt. Toen Adoni-Zedek, de koning van Jeruzalem, zag dat Gibeon tot een overeenkomst met Israël was gekomen, riep hij de koning van Hebron en de naburige koningen om met hem op te trekken tegen die stad, die onmiddellijk Jozua om hulp riep.

De koning van Jeruzalem, Adoni-Zedek (“de Heer van Gerechtigheid”), droeg een soortgelijke naam als zijn voorganger Melchizedek (“koning van de gerechtigheid”) toen Jeruzalem (“vreedzaam bezit” of “bezit van vrede”) nog Salem (“vrede”) werd genoemd. We weten hoe de koning van de gerechtigheid en de koning van de vrede (verg. Hebr. 7; Gen. 14) Abraham, de dienaar van God, ontmoette met brood en wijn. In die dagen werd de levende God geëerd in Salem, en Melchizedek schittert door de eeuwen heen als een schitterend voorbeeld van Christus, de Priester en Koning. Hebron, een van de oudste beschavingen in Palestina, had ook een relatie met de aartsvaders. Maar nu gaat de eerste oproep om tegen Israël te vechten naar Hebron. Dus ten tijde van de vereniging van de koningen hadden de volken van Kanaän de angst voor de Allerhoogste van zich afgeschud. De zon en de maan (Baäl en Astartes; verg. Richt. 2:13) werden aanbeden, hun ongerechtigheid was vol, hun oogst was verdwenen en de zomer was voorbij, en de toorn van God stond op het punt op hen te vallen.

Geen vijand is zo fel in zijn haat tegen God als degene, die ooit Zijn Naam erkende. Toen het christendom zich verspreidde, waren de joden de felste tegenstanders ervan. Zij gebruiken de waarheden die zij verdedigden als wapens tegen het evangelie van de Zoon van God. Zij verdraaiden de woorden van Mozes en de profeten en streden tegen God. Het systeem van vijandigheid van het pauselijke Rome tegenover de waarheid van de Schrift is groter dan dat van het heidense Rome; en in de toekomst zal het moderne ongeloof, dat zich heeft ontwikkeld tot een afvallig christendom, de felste vijand blijken te zijn die het Woord van God ooit heeft gehad. In deze komende afval zullen de “heren van gerechtigheid,” die nog steeds de oude titels dragen en herinneringen dragen aan een lang verloren geloof in God en regeren over hun “bezit van vrede,” de drijvende krachten zijn van vijandschap tegen de Christus van God in Christendom.

Wanneer we het verschrikkelijke gebod van de Heer aan Israël overwegen om de Kanaänitische volken te vernietigen, moeten we altijd het onrecht van de Amorieten in ogenschouw nemen. Haar dagen waren geteld; ze waren te kwaadaardig om te mogen leven.

Als u de Schrift doorneemt en Gods regeringswijze met mensen volgt, zult u zien dat zijn lang bedreigde oordelen uiteindelijk over de mensen komen die geen berouw hebben. Zo was het ook met de mensen uit de tijd van Noach, aan wie God 120 jaar de tijd gaf om zich te bekeren; de vloed kwam en vernietigde iedereen. Zo was het ook met de stammen van Israël, die voortdurend door de profeten werden gewaarschuwd; maar hoewel ze vaak berispt werden, verhardden ze zich en werden ze in gevangenschap gevoerd, zodat tot op de dag van vandaag niemand weet waarheen ze verstrooid werden. Nadat de kwade handen van de Joden Christus hadden gebonden, gekruisigd en gedood, zond Hijzelf, de Opgestane en naar de hemel Opgevarene, berichten naar hen, maar zij bekeerden zich niet. Daarom ging in hen het verschrikkelijke woord in vervulling: “Met [het] gehoor zult u horen en geenszins verstaan, en kijkend zult u kijken en geenszins zien” (Hand. 28:26); en de Joden bleven in hun vrijwillige ongeloof. Zo zal het ook in de toekomst zijn: de volken tot wie het Woord van Gods verlossing nu is gericht, zijn in hun eigen ogen wijs geworden en hebben niet volhard in de goedertierenheid van God, en zullen worden afgehouwen (Rom. 11:17-25); en uiteindelijk zal de toorn van God geopenbaard worden tegen de mensen van het afvallige christendom die het evangelie niet gehoorzamen (2 Thess. 1:7-10).

De plotselinge en volledige omverwerping van de Amorieten leek op die dag te wijzen, en op de plotselinge vernietiging die zou komen over degenen die om vrede en veiligheid riepen, want “de dag komt als een dief in de nacht” (zie 1 Thess. 5:2). De machtige tussenkomst van de Heer bij het neerwerpen van grote hagelstenen uit de hemel lijkt een verwijzing naar de tijd van “de openbaring van de Heer Jezus van [de] hemel met [de] engelen van zijn kracht in vlammend vuur” te zijn, “als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen” (2 Thess 1:7-8). Israël was slechts het zwaard van de Heer: Hijzelf openbaarde Zijn toorn uit de hemel tegen de aanbidders van de demonen en hun verderfelijke praktijken in de grote stenen die Hij op hen wierp.

Toen de Heer Zijn majesteit als de Allerhoogste God, Die hemel en aarde bezit binnenbracht – zoals Zijn priester Melchizedek hem al had beschreven (Gen. 14:19) – moesten zelfs de zon en de maan het bevel van Zijn dienaar gehoorzamen, totdat de zondaars van Kanaän werden vernietigd. We hoeven alleen maar het Woord van God in Openbaring te lezen om te zien dat er nog verschrikkelijker en wonderbaarlijker oordelen over deze aarde zullen komen, en dat de Joden die de Christus van God de rug hebben toegekeerd en de christelijke gelovigen die dat al doen hetzelfde zal op de komende dag van de Heer gebeuren, zoals deze Amorieten in vroegere dagen, gedwongen zullen worden de schalen van de Heer te drinken. En wie zal stand kunnen houden op de grote dag van zijn toorn?

Tot aan het 15e vers van ons hoofdstuk krijgen we een kort verslag van de dag van de overwinning die we zojuist hebben besproken. Vanaf het 16e vers tot het einde van het hoofdstuk wordt er verslag gedaan van de details van de verovering door Israël. Het citaat uit het boek Jashar (het Boek van de Oprechte) eindigt met het 15e vers en beschrijft twee grote feiten, die beide worden herhaald aan het einde van het hoofdstuk. Het eerste grote feit is: “de HEERE streed voor Israël.” wat het succes van het volk verklaart. Het tweede feit is: “toen keerde Jozua terug naar het kamp in Gilgal, en heel Israël met hem” (vs. 42,43), wat de sleutel is tot Israëls ondergeschikte status en laat zien, dat de Heer in Zijn macht bij hen kon zijn.

We kijken nu kort naar enkele gebeurtenissen tijdens de verovering. De macht van de vijf koningen werd plotseling en volledig gebroken. “Wees niet bevreesd voor hen, want Ik heb hen in uw hand gegeven; niemand van hen zal voor u standhouden,” had de Heer tegen Jozua gezegd, die daarom plotseling op hen afkwam (vs. 8-9). Sterk in de Heer en in de kracht van zijn macht viel Israël de vijand aan, “En de HEERE bracht hen in verwarring voor Israël” (vs. 10). Geloof in God geeft Gods volk onuitblusbare energie en geloofsoverwinningen en zijn het resultaat van Gods volk, dat Gods voornemens uitvoert.

De koningen die bondgenoten waren zagen alleen het zwaard van Israël, maar de Israëlieten hanteerden het zwaard op bevel van de Heer. God heeft een werk uit te voeren. Hij deelt Zijn bedoelingen aan Zijn volk mee en wanneer zij in geloof handelen, gehoorzamen zij eenvoudig aan Zijn Woord. God leidt Zijn dienaren op het pad van gehoorzaamheid, geeft hen bemoedigende beloften, stelt hen in staat om op Zijn onfeilbaar Woord te vertrouwen in het aangezicht van schijnbare onmogelijkheden en bekroont dan als antwoord op hun geloof hun gehoorzaamheid met volledig succes. Ze konden met recht zeggen: “… al onze zaken hebt U ook voor ons in orde gebracht” (Jes. 26:12). Toen Jozua de zon en de maan gebood om stil te staan, voerde hij het doel van God uit, Die almachtig is en aan Wiens bevel de zon en de maan gehoorzamen. De afgodendienaars zouden de zon en de maan (Baäl en Asteroth) om hulp kunnen vragen, maar God, de Allerhoogste, zou Zijn volk laten zien, dat alleen de hemelse machten Hem ten dienste staan.

De vijf koningen vluchtten en verborgen zich in een grot, waar Jozua hen gevangen hield terwijl het oordeel van de Heer over hun legers kwam. De overwinning op de Kanaänitische legers mocht geen halve maatregel zijn. Het succes moest slechts de aanleiding zijn voor hernieuwde ijver. In hun ijver voor de Heer achtervolgde en versloeg Israël totdat er geen vijand meer overbleef. Dit is de geest van ware christelijke strijd: het voordeel van vandaag is slechts het startpunt voor de voortgang naar verdere overwinningen; elk succes, als je het goed bekijkt, is slechts de stimulans voor verdere veroveringen.

Nadat het volk veilig en wel – in vrede – was teruggekeerd naar Makkeda, hun tijdelijke kamp, liet Jozua de vijf koningen naar buiten brengen en beval de leiders van de soldaten die met hem waren meegereisd om hun voeten op de nekken van deze koningen te plaatsen. Dit was een indrukwekkende uitdrukking van de onderwerping van de macht van Kanaän aan het leger van de Heer. Deze koningen, deze vorsten, deze heersers moesten buigen voor Israël, en terwijl Jozua dit feit op hun harten drukte, herhaalde hij de oproep die de bron van hun energie was geweest: “Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, wees sterk en moedig, want zo zal de HEERE doen met al uw vijanden tegen wie u strijdt” (vs. 25). Hierin ligt een duidelijke les voor de christelijke strijder, die in zijn overwinningen een bevestiging vindt van de zekere beloften van zijn God die hem aan het begin van de strijd zijn gedaan, maar ook de vooruitblik op de uiteindelijke overwinning op satan, die aanstaande is, want “de God nu van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren” (Rom. 16:20).

Zo werden de koningen verslagen en gedood, stad na stad viel snel, want de Heer gaf ze in Israëls hand, en zo kwam het hele zuiden van het land, bergen, valleien en bronnen in hun bezit. “Jozua veroverde al deze koningen en hun land in één keer, want de HEERE, de God van Israël, streed voor Israël” (vs. 42). Het was een grote verovering “in één keer,” waarvan de overdenking een stimulans zou moeten zijn voor de christelijke strijder om meer geloof en ijver te hebben en te handelen in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de Heer.

De tweede overwinning op Hebron (Joz. 10:23+36) geeft ons ook een indrukwekkende les. De koning van Hebron was één van de vijf die in Makkeda waren gedood, maar in de stad was een nieuwe koning geïnstalleerd. Dit regeringsdistrict, met al zijn steden en alle zielen erin, was nu omvergeworpen. In hun snelle verovering had Israël geen tijd gehad om alle schuilplaatsen van de vluchtelingen op te sporen, die daarom terugkeerden en het oude Hebron opnieuw bevolkten en versterkten. Dus moest het opnieuw veroverd worden. En in de christelijke strijd moet de overwinning grondig zijn. Het is niet genoeg om de vijand te verstrooien, maar de vesting moet volledig vernietigd worden. Het is niet gemakkelijk om geestelijke vijanden te vernietigen die verward of zelfs verslagen zijn. Hun schuilplaatsen moeten worden opgespoord, anders zal de vijand zijn kracht hervinden en de strijd hervatten met nieuwe activiteit. In deze strijd is geen stilzitten en geen rust geboden; voortdurende geestelijke energie en waakzaamheid zijn vereist, anders zal de strijd steeds opnieuw gestreden moeten worden.

Na de strijd keerden Jozua en heel Israël terug naar het kamp in Gilgal. En Gilgal moet altijd ons kamp zijn, er is geen ander. We moeten daar terugkeren na onze overwinningen. Makkeda kan dienen om te getuigen van de vernietiging van de macht van de vijand, maar Gilgal getuigt van zelfoordeel, van de toepassing van de kracht van het kruis van Christus op wat we zijn.

