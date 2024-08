43 seconden geleden Het boek Jozua (22)

Verbond met de vijand

Bijbelgedeelte: Jozua 9

“… welke gemeenschap heeft licht met duisternis?” (2 Kor 6:14).

Een grote eenwording van de Kanaänieten volgde op de val van Jericho en Ai en de vestiging van de wet van de Heer in het midden van het land. De volkeren van de bergen, de valleien en de kust verzamelden zich om “eensgezind” of “met één mond” tegen Jozua en Israël te strijden. Ze erkenden de noodzaak om alle meningsverschillen te laten vallen en zich te verenigen om dat ene grote doel te bereiken: de omverwerping van het leger van de Heer.

Onder deze verenigde volkeren waren de Hevieten met hun vier steden Gibeon, Kefira, Beëroth en Kirjath-Jearim. De hoofden van deze steden overlegden met elkaar en besloten een list te gebruiken om hun doel te bereiken: “zij gingen met list te werk.”

Het is gemakkelijker om de openlijke vijandigheid tegemoet te treden dan zijn sluwheid. Als de machten van deze wereld zich tegen een paar arme gelovigen opstellen, moeten de laatsten ofwel overwinnen of sterven. De eerste christenen stonden op tegen de groten en machtigen van hun tijd en behaalden overwinningen uit hun zwakheid, waarvan wij christenen vandaag de dag nog steeds profiteren. Later, tijdens de Reformatie, versloegen een paar zwakke mensen die God meer wilden gehoorzamen dan mensen koningen, keizers en pausen. God was hen gunstig gezind en in Zijn macht en door Zijn macht werden de overwinningen behaald. De protestanten van vandaag danken hun vrijheid aan hun geloof en moed.

Maar als de vijand komt in de gedaante van de engel van het licht en zachte, vleiende woorden spreekt en, zoals in onze tijd, religieus argumenteert, laten we dan op onze hoede zijn. Satan heeft meer succes geboekt door zijn graan te zaaien terwijl de mensen sliepen, dan door alle macht die hij heeft gebruikt om het volk van God te breken. Als hij er niet in slaagt te breken, dan probeert hij te verderven: dat zijn zijn trucs.

Israëls “Amen” op al de geboden van de Heer en op het bevel om zich te onthouden van elke omgang met hun vijanden was nog niet helemaal weggeëbd toen de gezanten uit Gibeon bij het kamp in Gilgal aankwamen. Deze gezanten zagen er in de ogen van de oudsten van Israël op de juiste manier uit. Ze droegen de uiterlijke tekenen van een lange reis en hun bewijs zag er oud uit. Mensen die van ver komen hebben vaak een zekere aantrekkingskracht op het volk van God en krijgen een gehoor, dat hen ontzegd zou zijn als ze beter bekend met hen waren geweest. Er gaat een merkwaardige bekoring uit van schijnbaar oude dingen vanwege hun ouderdom. Maar al te vaak wekten dingen die als “oud” werden gezien, dingen die “versleten, gescheurd en dichtgebonden” waren, bewondering en bijgeloof op zonder dat mensen zich afvroegen: “Zijn ze wel echt?” Ook vandaag de dag, als het gaat om religieuze rariteiten, nemen veel christenen genoegen met de vraag: “Zijn ze oud?” Als ze gerustgesteld zijn over de leeftijd, zijn ze tevreden. Niet velen vragen: “Zijn ze echt in het licht van het Woord van God?” laat staan wat als ze niet oud zouden zijn. Ook oude en beschimmelde dingen waren ooit nieuw, en als iemand in het kamp van Israël gevraagd had naar de herkomst van de oude dingen van deze gezanten, en wie de kleren geweven had, en in welk land de bessen en het graan gewassen waren, dan hadden de dingen er misschien heel anders uitgezien.

Laten we op onze hoede zijn voor uitgedroogd en beschimmeld brood, want bedorven voedsel komt niet voort uit Gods zorg voor Zijn kinderen. Gescheurde wijnzakken, waaruit de wijn loopt, zijn als een preek die slechts een herinnering is aan een gelukkig verleden, aan voorbije vreugde in de Heilige Geest. Gerepareerde kleren laten alleen maar zien, dat ze hun doel hebben gediend en weggegooid moeten worden. De voeten van de gezanten van God zijn geschoeid met de bereidheid van het evangelie van vrede, en zelfs de langste reis kan hen niet uitputten. “Aan hun vruchten zult u hen herkennen,” is het woord van de Meester over valse leraren en leiders. Wee het enthousiasme voor de verdorde en beschimmelde tradities van lang vervlogen tijden, en wee de blindheid van mensen voor de dagelijkse listen van de vijand, die hen wil verleiden om het levende Woord van God te vervangen door overlevering!

De versleten zakken, oude wijnzakken, oude schoenen en oude kleren van deze “ gezanten” wekten respect op bij de vorsten van Israël en hun droge brood gaf hun missie een plechtige bevestiging. De oudsten van Israël namen van het voedsel, gebruikten hun eigen ogen en zochten geen wijsheid bij God. Deze Hevieten gebruikten de wapens van bedrog en leugens in hun oorlogsvoering en daarmee behaalden ze de overwinning.

De oudste waarheden van God zijn altijd nieuw voor de gelovige omdat ze rechtstreeks van God komen. Wanneer gezanten zich aan ons presenteren, zoals de Hevieten aan het volk Israël, kunnen we er gerust van uitgaan, dat hun wijn in vijandelijk gebied is gegroeid, omdat de boodschappers van God de levende energie en zalving van Zijn Heilige Geest met zich meedragen.

Satan heeft de mensen weinig nieuws te bieden, maar hij is uiterst sluw en een meester in het vermommen van zijn gezanten en het veranderen van zijn bewijzen. Waar hij het volk van God niet in een open strijd kan vernietigen, zal hij zijn weg naar binnen forceren en de strijders van Christus verderven. Zelfs in onze tijd en in ons land is hij vreselijk succesvol met zijn listen en dat zal altijd zo zijn als mensen de wijsheid van hun eigen hart gebruiken en niet de raad van de Heer vragen of nederig zijn Woord naleven.

Uitgerekend in Gilgal – het kamp van Israël, de plaats waar God had gezegd, dat Hij er de schande van Egypte van Israël had weggerukt en waar zij als een volk voor God apart waren gezet en van waaruit zij ten strijde trokken tegen de machten van het land van belofte – kwamen de Hevieten met hun gewaagde poging tot misleiding. En vandaag de dag komt Satan als een engel van het licht op de meest heilige grond die christenen bezetten, en door vleierij en bedrog slaagt hij erin om in het kamp zelf verbonden met hen te sluiten. Hij bederft de heiligste waarheden door er dwalingen in te brengen en hij verontreinigt hemelse feiten met het zuurdesem van de verkeerde leer. De plaats die Israël innam gaf hen geen macht – een les voor ons christenen! Orthodoxe vormen kunnen de vijand niet buiten houden. Geen geloofsbelijdenis, geen principes zullen de Hevieten buiten houden; onze enige bron van hulp is datgene, waar we zo zelden onze toevlucht toe nemen: “de mond van de Heer”. Christenen hebben misschien geen Urim en Thummim zoals Israël, maar ze hebben wel het Woord van God, dat eeuwig leeft en blijft.

Het woord “gezant” betekent “een scharnier,” en deze mannen vormden inderdaad het scharnier van de deur waardoor de heidenen, die geacht werden Israël te vernietigen, het kamp van Israël werden binnengelaten. “Misschien woont u wel in ons midden, hoe kunnen wij dan een verbond met u sluiten?” zeiden de mannen van Israël tegen de boodschappers. “Wij zijn uw dienaren,” antwoordden zij zachtjes. “Wie bent u en waar komt u vandaan?” vroeg Jozua toen. Toen spraken ze over vroegere tijden, over oorlogen uit vervlogen tijden; ze spraken welsprekend over de wonderen van de Heer in Egypte veertig jaar geleden en over overwinningen ver weg van hun thuisland aan de andere kant van de Jordaan, waardoor het wantrouwen van Jozua werd weggenomen. Maar geen lettergreep noemden deze mannen het werk van God vlak voor hun deur in Jericho en Ai; dat hielden ze op een veilige afstand. Geen woord hadden ze te zeggen over Ebal, waar het Woord van de Heer was aangenomen; dat lieten ze achterwege.

De gezanten van Satan weigeren om de overwinningen van God van vandaag te bespreken, de dingen die het volk van God het meest interesseren als zij in de Geest wandelen. De werking van God in voorbije tijden is nu geschiedenis, waar de wereld graag over praat; maar de resultaten van Gods waarheid in onze tijd, de huidige overwinningen, de huidige oproep tot gehoorzaamheid – zulke ongemakkelijke waarheden mogen niet genoemd worden. Iedereen heeft het over de overwinningen op het heidense Rome, of het pauselijke Rome honderden jaren geleden; maar de overwinningen van het evangelie in de huidige wereld, en de autoriteit van het Woord over de kinderen van God in de huidige tijd, mogen niet genoemd worden – net zoals Jericho, Ai en Ebal angstvallig genegeerd werden door de Hevieten.

Satan is een vaardig kunstenaar in het mengen van leugens en waarheid en deze Hevieten waren ook vaardig. Ze hadden gehoord van de heerlijkheid van de Heer en van de overwinning van Israël op de machtige koningen Sihon en Og, dat is waar; maar hun bewijzen, hun beschimmelde brood, hun gebroken en lege wijnvaten en hun oude kleren, dat waren allemaal leugens.

Vleierij brengt meer gelovigen ten val dan het zwaard. Waar felle tegenstand tien overwint, overwinnen gladde woorden duizend. De vorsten van Israël namen het getuigenis van de proviand aan, gebruikten hun eigen wijsheid en inzicht en raadpleegden de mond van de Heer niet. Zo zegevierden de Hevieten.

Misschien bereikten de gezanten hun doel zo gemakkelijk omdat ze zich tot de leiders richtten. Menig hooggeplaatst man in de dingen van God, menig “ vorst in Israël,” valt door vleierij. Vleiende woorden verblinden ons voor de werkelijkheid. De positie die iemand bekleedt is een geschenk van God, maar als iemand de gegeven verantwoordelijkheid gebruikt alsof zijn macht in zijn eigen wijsheid ligt, dan loopt hij gevaar te vallen omdat hij de mond van de Heer niet heeft geraadpleegd. De ware geest van afhankelijkheid wordt vaak minder gevonden bij de “vorsten” dan bij het voetvolk van het leger van God. Achan, een vorst, bracht wat door de ban gewijd was in het kamp, en deze vorsten sloten een verbond met de heidenen en brachten Israël in verbinding met hun vijanden. De dwaling van de vorsten van Israël wordt ons in dit boek heel duidelijk voorgesteld door de Heilige Geest.

“Terug naar de wet en het getuigenis!” (Jes. 8:20) moet altijd de toetssteen van de christen zijn wanneer hij de kwalificaties van de gezanten uit een ver land onderzoekt. Hij moet de mond van de Heer raadplegen, door de Geest ware wijsheid uit het Woord van God opdoen en de Schriften gehoorzamen.

Eindelijk kwam de waarheid aan het licht. Wat van ver leek te komen, was de buurvrouw naast ons. Na drie dagen werd de dwaling onthuld. De vorsten hadden het volk onder het verbond gebracht, ze hadden de weg vrijgemaakt voor de afgodendienaars in de schoot van Israël en hun eed moest worden geëerd. Geen wonder dat de hele gemeenschap tegen de leiders mopperde; maar God stond niet toe, dat de schaamteloze leugens van de Gibeonieten een excuus waren voor het kwaad dat de leiders de gemeenschap hadden aangedaan door hun eigen wijsheid te gebruiken en zich niet te verootmoedigen en de mond van de Heer te raadplegen. Leiders hebben de leiding in de gemeente van het volk van God, en God staat toe, dat het kwaad van hun zelfgenoegzaamheid blijft bestaan, ze konden het niet meer ontwortelen – wat gezaaid wordt, moet geoogst worden.

Als leiders in de gemeente van God door hun trots of zelfgenoegzaamheid verbonden sluiten met de vijanden van God, hetzij in de vorm van leerstellingen of in de vorm van personen, dan moet de gemeente de gevolgen dragen. Nooit meer zal de gemeente gezien worden in haar trouw aan Christus en in haar afscheiding van de wereld zoals in de begintijd. Hetzelfde geldt in beperkte mate voor opwekkingen onder christenen die op verschillende tijden hun toevlucht hebben gezocht in Gilgal, het kamp, en van daaruit overwinningen hebben behaald. Vroeg of laat komen de boodschappers van Satan het kamp binnen en worden daar ontvangen door de leiders, en menselijke tradities worden geaccepteerd waar alleen de waarheid van God zou moeten heersen, wat resulteert in zwakheid en uiteindelijk verval.

De christen kan zich verheugen in de soevereine genade van God ten opzichte van deze Hevieten. Maar hij kan zich niet verheugen in hun overwinning door leugens en bedrog, noch in de nederlaag van de leiders door hun eigen zelfgenoegzaamheid. Het waren arme heidenen die vochten voor hun leven, en zelfs als hun leven gespaard zou worden, dan waren ze nog steeds vervloekt en levenslang onder de ban. Ze waren als slaven aan het heiligdom gewijd, net zoals het zilver en goud van Jericho in absolute zin aan de Heer waren gewijd.

De leiders van Israël van onze dagen die bondgenootschappen sluiten met vijanden en dingen van de wereld, het vlees en de duivel in de gemeente brengen, zullen nooit zien, dat God in Zijn soevereiniteit deze dingen in dienst stelt van Zijn heiligdom. Integendeel, het einde van zulke verbonden zal zijn, dat de Hevieten slaven van de Israëlieten zullen maken. Met andere woorden, zulke wegen zullen eindigen waar de kracht van het boek Jozua eindigt en waar het boek Richteren begint – in Bochim (“wenen”).

H. Forbes Witherby; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 19.08.2013.

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW