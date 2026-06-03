1 uur geleden Het alfabet van de beloften van God …

Een christen had de gewoonte om voor het slapen gaan bewust zijn zorgen aan de Heer over te dragen: “Zorg voor mijn zaken en geef mij de rust die ik nodig heb, zodat ik morgen mijn werk weer kan doen.” Toen de zorgen hem nog overvielen en hem van de slaap probeerden te beroven, begon hij het ABC van Gods beloften en bemoedigingen op te zeggen. Voor elke letter kende hij een bijbelvers met een Goddelijke belofte.

De Bijbel bevat inderdaad talrijke beloften. Tot wie zijn ze gericht? Aan mensen die hun vertrouwen op God hebben gesteld en verlossing door geloof in de Heer Jezus hebben aangenomen. Zij zijn nu kinderen van de hemelse Vader die hen liefheeft en kent.

Onze God en Vader weet dat wij geplaagd kunnen worden door twijfels, neerslachtigheid en zorgen. Daarom geeft Hij ons beloften en bemoedigingen door Zijn Woord over vele verschillende onderwerpen:

de eigenschappen van God,

de eeuwige verlossing,

de behoeften van het dagelijkse leven,

het Goddelijke antwoord op geloof,

de bijstand in beproevingen,

de zegen als gevolg van een gelovig leven, enzovoort.

Laten wij ons deze Goddelijke beloften toe-eigenen door ze heel persoonlijk op onszelf te betrekken. Laten we niet vergeten: ons geloof in de beloften van God eert Hem en God eert dat geloof.

Laten wij ons daarom vastklampen aan wat God ons in de Bijbel belooft en daaruit kracht putten voor ons leven! Laten wij ons deze grote troost niet laten ontnemen door de beloften van God te vergeten of zelfs daaraan te twijfelen. Hij heeft een troostende belofte voor elke situatie – hoe moeilijk die ook is.

Maar de beloften van God kunnen ons alleen troost en bemoediging geven als wij ze kennen. Daarom is het noodzakelijk, dat wij de Bijbel kennen. Laten we bij het lezen van het Woord onze ogen openhouden voor wat God ons in Zijn genade belooft. Om ons Zijn beloften te helpen herinneren, helpt het om ze in alfabetische volgorde te zetten. De suggestie die nu volgt, kan naar wens worden aangevuld of aangepast:

* Onderstaande teksten komen uit de HSV. Alleen de letters Q, X en Y ontbreken. Voor de letter F is geen gelijkluidende tekst gevonden die

ook met de ‘f’ begint, daarom is de Nederlandse versie van de Duitse originele overgenomen.

• Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft (Fil. 4:13).

• Beproeft het oor de woorden niet, zoals het gehemelte voedsel proeft? (Job 12:11).

• Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is (Rom. 8:34).

• De eeuwige God is voor u een woning, en onder u Zijn eeuwige armen.

• Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn (Luk. 6:40).

• F – Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. 1

• God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden (Ps. 46:2).

• Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem (1 Joh. 4:9).

• In de benauwdheid riep u en Ik redde u (Ps. 81:8a).• Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien (Hebr. 12:14).

• Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven (Matth. 11:28)

• Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden (Ps. 103:2).

• Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht (2 Kor. 12:9).

• Nader tot God, en Hij zal tot u naderen (Jak. 4:8).

• Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet (Ps. 119:18).

• Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus (Kol. 2:8)

• Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren (Ps. 50:15).

• Slaap nu maar verder en rust; het is genoeg, het uur is gekomen; zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars (Mark. 14:41).

• Tegen een ander zei Hij: Volg Mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven (Luk. 9:59).

• Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet (Ps. 118:5).

• Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg (Hoogl. 8:7).

• Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden (Ps.55:23 ).

• Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent (1 Joh. 3:1).

NOOT:

1. Alleen de letter F kon in het Nederlands niet toegepast worden.

www.haltefest.ch; uit het Frans vertaald, enigszins aangepast in het Nederlands.

Jaargang 2019, nummer 5, bladzijde 8

Geplaatst in: Christendom

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