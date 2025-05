16 uur geleden Hebreeën 4 vers 15

“Want wij hebben niet een hogepriester die niet met onze zwakheden kan mee lijden, maar [Eén] die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van [de] zonde.”

In tijden van beproeving – wanneer de druk van verzoeking, verdriet of lichamelijke kwelling zwaar op ons drukt – is het een lieflijke en versterkende waarheid, dat de Heer Jezus Christus onze kwelling kent, voelt en met ons meegaat. Hij is niet alleen onze Heiland en Heer, maar ook onze Metgezel.

Op aarde leed de Heer Jezus; in de hemel leeft Hij mee. Zijn aardse lijden – hoewel nooit bezoedeld door zonde – stelt Hem in staat om volledig en volmaakt te voelen wat Zijn heiligen doormaken op hun reis door de woestijn.

Het medeleven van Christus is niet theoretisch of afstandelijk. Hij observeert onze strijd niet van een afstand, maar voelt met ons mee. Het medeleven van de Heer gaat uit naar de lijdende heiligen van God. Hij vergoelijkt de zonde niet en sympathiseert niet met het vlees. Maar als Zijn volk door pijn, eenzaamheid, afwijzing of vervolging gaat omwille van de gerechtigheid, dan komt Hij dichtbij in diepe tederheid.

Hij is geraakt door het gevoel van onze zwakheden, niet alleen door het feit ervan. De nadruk ligt niet alleen op Zijn kennis, maar ook op Zijn nabijheid.

We zullen vaak merken, dat ons verdriet juist de plaats wordt waar we de diepten van Zijn barmhartige zorg leren kennen.

Heb jij je alleen gevoeld in je verdriet, onbegrepen in je trouw of verzwakt door de constante druk? Je wordt niet vergeten. Christus, jullie Grote Hogepriester, is nabij. Hij zit niet alleen aan de rechterhand van God voorbede te doen voor jou, maar Zijn hart is ook “bewogen met ontferming” (Mark. 6:34) voor Zijn volk – net zoals het was voor de vele vermoeide zielen in Galiléa.

Vraag ter overdenking:

Als je ziet dat de Heer Jezus medeleven heeft met de Zijnen, kom je dan in tijden van nood dicht bij de troon van de genade?

