Hanna: een gebroken vat door verdriet (2)

“Elkana, haar man, zei dan tegen haar: Hanna, waarom huil je, waarom eet je niet, en waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan tien zonen?” (1 Sam. 1:8).

Niemand begreep hoe diep Hannahs bittere pijn ging of hoe gebroken ze zich voelde. Haar man probeerde haar te helpen door haar eraan te herinneren hoe goed haar situatie was, met de woorden: “Ben ik je niet meer waard dan tien zonen?” Misschien bedoelde hij het goed, zoals zovelen doen wanneer ze iemand proberen te helpen die diep gekwetst is. Maar hij begreep haar gebroken geest gewoon niet. Eli, de priester, oordeelde verkeerd en herinnert ons eraan, dat zelfs geestelijke leiders onze pijn niet altijd kunnen begrijpen (vs. 12). De Schrift zegt: “Iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen, maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren?” (Spr. 18:14).

Waar kon Hanna terecht voor hulp? Ze stortte haar hart uit bij de Heer. Hanna’s gebed is het allereerste gebed van een vrouw, dat in de Bijbel is opgetekend. Merk op dat het een stil gebed uit haar hart was! Het was niet voor de show, noch voor iemand anders dan de Heer! Hanna’s gebrokenheid dreef haar naar de Heer, niet van Hem weg. Hoewel haar pijn haar hele wezen omvatte – baarmoeder (1:5,6), gemoed en ziel (1:10,15) en lichaam, omdat ze huilde – liet Hanna zich niet door haar “bitterheid van gemoed” tot een “verbitterde vrouw” maken, maar wierp ze haar pijn voor de Heer die voor haar zorgde (1 Petr. 5:7).

Wanneer we lijden in bittere pijn, kunnen we rechtstreeks naar de troonzaal van God gaan. Hebreeën 4 vers 16 herinnert ons aan het enorme voorrecht dat we hebben: “Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd.”

Anker voor vandaag:

Er is rust in het hart van de Heiland,

Die verdriet nooit zou afwijzen:

Maar die in datgene wat eens ons deel was van de zonde,

het domein heeft gevonden om Zijn liefde te tonen.

J. N. Darby

