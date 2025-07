4 uur geleden Handelingen 27 vers 13

“En toen er een zachte zuidenwind opstak, meenden zij in hun voornemen te hebben bereikt, en na het anker te hebben gelicht voeren zij dicht langs de kust van Kreta.”

14 juli 2025

Paulus had de hoofdman gewaarschuwd, dat er problemen op komst waren, maar de hoofdman negeerde hem en gaf het bevel om uit te varen. We kennen de rest van het verhaal, zoals het voor ons is opgetekend in Handelingen 27 – de storm stak op, het schip en zijn lading gingen verloren en door Gods genade werden Paulus en zijn metgezellen gered.

De hoofdman moest beslissen of hij zou overwinteren in Schone Havens of zou uitvaren en de haven van Fenix zou proberen te bereiken. We kunnen veel leren van de fouten van de hoofdman. Zijn manier van beslissen is een klassieke illustratie van hoe je de wil van God niet moet vaststellen.

Hij werd ongeduldig (Hand. 27:7-9,12). Hij wilde niet in de oncomfortabele haven van Fair Havens blijven omdat die te veel blootstond aan winterstormen. Fenix had een meer beschutte haven en hij wilde verder varen. Ongeduld is een teken van onvolwassenheid en ongeloof. De profeet Jesaja herinnert ons eraan: “Wie gelooft, zal zich niet weghaasten” (Jes. 28:16).

Hij luisterde naar het “deskundige advies” van de hoofdman en de stuurman van het schip in plaats van naar God’s Woord (Hand. 27:10-11). Wat de “deskundigen” ook zeggen, we moeten vertrouwen op de waarheid van het Woord van God.

Hij hield een stemming (Hand. 27:12). De meerderheid stemde om te vertrekken – en de meerderheid had het mis! Vergeet niet, dat het de meerderheid was die Israël uit het Beloofde Land hield, en de meerderheid die stemde om Christus te kruisigen. Gehoorzaam het Woord van God, zelfs als de hele wereld tegen je is.

Hij wandelde op zicht, niet door geloof (Hand. 27:13). De zuidenwind blies zachtjes, wat hem het perfecte signaal leek om te gaan zeilen. Pas op voor “gouden kansen” die in tegenspraak zijn met de aanwijzingen van God. Zuidenwind verandert vaak in stormwind.

Soms komen we om dezelfde redenen in stormen terecht. De enige zekere manier om door het leven te zeilen is je zeilen te richten op het gehoorzamen van het Woord van God – wat er ook gebeurt!

© Anchors For Life

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW