Handelingen 20 vers 24

“Maar ik reken mijn leven niet als kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop volbreng en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen, om het evangelie van de genade van God te betuigen.”

3 april 2025

Het hart van het evangelie gaat niet over wat we moeten doen, maar over wat Christus al heeft gedaan. Deze verbazingwekkende waarheid verandert onze kijk op onze verlossing en onze dagelijkse wandel met God. We verdienen Gods liefde niet door onze inspanningen of behouden Zijn gunst niet door onze prestaties. In plaats daarvan ontvangen we Zijn genade als een geschenk, gekocht op kosten van Christus. Deze bevrijdende waarheid bevrijdt ons van de last om onszelf waardig te bewijzen en stelt ons in staat om God te dienen vanuit een plaats van dankbare liefde in plaats van verplichting. Wanneer we deze genade echt begrijpen, verandert dit alles over hoe we met God en anderen omgaan.

Vraag ter overdenking

Hoe heeft het begrijpen van Gods genade de manier veranderd waarop jij naar je relatie met Hem kijkt en hoe zou het de manier kunnen veranderen waarop jij met anderen omgaat?

