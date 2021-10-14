Geleid door de Heilige Geest (1)

Gelovigen spreken vaak over de leiding van de Heilige Geest. Of dit zich voor ons vertaalt in een concrete ervaring, is een heel andere kwestie. Georg von Viebahn heeft hierover een opmerkelijk en zeer praktisch boekje geschreven.

1. De Goddelijke kracht van de Heilige Geest

“Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont” (1 Kor. 3:16).

“Of weet u niet, dat uw lichaam [de] tempel is van de Heilige Geest die in u is?” (1 Kor. 6:19).

Een gelovige moet ‘weten’, dat hij een tempel van de Heilige Geest is. Het is een ernstig tekort als hij zich hiervan niet bewust is of als hij de heilige, Goddelijke Persoon die in hem woont, niet kent. Veel gelovigen denken: “Het maakt niet zoveel uit of je de Heilige Geest als een Persoon of als een kracht erkent.” Maar er is een groot verschil; als de Heilige Geest een Goddelijke Persoon is, dan zijn wij Hem eerbied, liefde en vertrouwen verschuldigd. Als Hij een kracht is, dan hoeven we ons alleen maar aan Zijn werking te onderwerpen, maar hebben we geen persoonlijke relatie tot Hem.

Veel gelovigen weten zo weinig over de persoon van de Heilige Geest, dat ze Hem beschouwen als een invloed of een macht; bijgevolg willen ze deze macht ontvangen om haar te kunnen gebruiken. Maar zij die de Heilige Geest kennen, zoals de Bijbel getuigt, als een oneindig verheven Persoon, beseffen: De Heilige Geest wil ons bezitten om ons te gebruiken. Wat een verschil maakt het of iemand Goddelijke macht wil gebruiken om te worden of te bereiken wat hij begeert, of dat hij zich in de handen van de eeuwige God legt, zodat God hem kan gebruiken! Dat laatste is Gods wil voor ons. Op het moment, dat we onszelf erkennen als tempels van de Heilige Geest – bewoond, geleid en gebruikt voor dienstbaarheid door deze verheven, heilige Persoon – worden we diep nederig en kan God tot Zijn recht komen.

Het is een overweldigende waarheid dat de eeuwige God in ons woont, regeert, werkt en heerst door de Heilige Geest! De Schrift stelt ons de Heilige Geest voor als een handelende Persoonlijkheid. We lezen:

Hij spreekt en wijst specifieke personen aan voor het werk (Hand. 13:2).

Hij maakt Zijn besluiten bekend (Hand. 15:28).

Hij deelt gaven uit en heeft een persoonlijk wil (1 Kor. 12:11). – Hij openbaart wat Hij weet en heeft onderzocht (1 Kor. 2:9-11).

Het zou onmogelijk zijn om dit alles te zeggen over een onpersoonlijke kracht. De Heilige Geest wordt gezonden door de Zoon (Joh. 15:26; 16:7) en getuigt van de Zoon (Joh. 15:26; 16:14-15). Hij spreekt niet over Zichzelf, maar Hij spreekt wat Hij hoort en verkondigt de toekomstige dingen (Joh. 16:13). De Heilige Geest is bekleed met zo’n majesteit door het eeuwige Woord van God, dat we Zijn heilige Naam alleen met de diepste eerbied mogen noemen. De Heer maakt een duidelijk onderscheid tussen Zijn persoon en Zijn Naam en de Persoon en Naam van de Heilige Geest. Wanneer smaad tegen de Geest wordt beschreven als een onvergeeflijke zonde (Hebr. 10:29) is dat niet verwonderlijk, want iemand die deze smaad uitspreekt, heeft Degene verworpen door Wie alle uitwerkingen van genade op de harten en gewetens van de mensen worden uitgeoefend.

Deze ernstige situatie biedt tegelijk ook een diepe troost aan allen die gebukt gaan onder de wanhopige druk, dat ze geen genade meer kunnen vinden omdat ze tegen de Heilige Geest hebben gezondigd. Hun pijn en verdriet bewijzen, dat ze onder de werkingen van de genade van de Heilige Geest staan, Die hen wil troosten als ze de genade maar in geloof aanvaarden.

Hoe duidelijk blijkt hieruit, dat de Heilige Geest een Persoon is! Toen Jezus opsteeg naar de Vader, beloofde Hij Zijn discipelen, dat Hij hen niet als wezen zou achterlaten. Hij zou een andere Goddelijke persoon zenden om de rol te vervullen die Hij voor de discipelen had vervuld gedurende de jaren van Zijn aardse bediening. Daarom zei Hij: “Het is nuttig voor u dat Ik wegga” (Joh. 16:7). Jezus noemt de Heilige Geest de Trooster (of Voorspraak1). De Heer zegt ook over de Heilige Geest: “… Die zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat Ik u heb gezegd” (Joh. 14:26).

Er zijn echter ook andere duidelijke Bijbelse bewijzen dat de Heilige Geest een Goddelijke persoon is. Hij kan bedroefd worden (Ef. 4:30) wanneer we iets doen of zeggen, dat niet past in Zijn heilige tegenwoordigheid. Hij kan geblust worden (1 Thess. 5:19) wanneer we ons hart openstellen voor dingen en invloeden die Zijn werk belemmeren. We moeten de Heilige Geest kennen en eren als “de Geest van de waarheid” (Joh. 16:13 en 1 Joh. 5:6). Hoe ernstig is het, wanneer iemand in wie deze heilige Persoon woont, opzettelijk op welke manier dan ook afwijkt van de waarheid! We hebben zeker vaak over de Heilige Geest gehoord en ook in Hem geloofd; maar de vraag is: hebben we deze heilige Persoon werkelijk geëerd in onze gedachten, ons vertrouwen, onze liefde en onze genegenheid?

Iedere ware christen is wedergeboren door de Heilige Geest, verzegeld en gezalfd met de Heilige Geest, verlicht en geleid door Hem! Hij heeft het getuigenis van het kindschap en de erfenis door de belofte van de Heilige Geest, die hem ook in staat stelt Gods wil te herkennen en te vervullen. De Heilige Geest bidt ook voor de zwakke gebeden van Gods kinderen met onuitsprekelijke verzuchtingen (Rom. 8:26).

Door de Heilige Geest, die een Geest van heerlijkheid en van God is (1 Petr. 4:14), staan ​​gelovigen niet langer voor God als mensen “naar het vlees,” in hun oude natuur, maar als mensen “naar de Geest.” Door Hem kunnen zij hun aangeboren zondige natuur dood verklaren en in het graf bewaren, “de werkingen van het lichaam doden” (Rom. 8:13), en de vruchten van het nieuwe leven openbaren. Zij hebben de zekerheid van de opstanding (Rom. 8:11). Bovenal is dit belangrijk: de Heilige Geest, Die hun gegeven is, is een Geest van zoonschap, door wie wij uitroepen: Abba, Vader! Niemand in het Oude Testament heeft dit ervaren of gekend. Wat een heerlijke gave!

De Heilige Geest leert gelovigen bidden en wekt in hen een verlangen naar de wederkomst van de Heer. “En de Geest en de bruid zeggen: Kom!” (Openb. 22:17). De onmetelijke rijkdom die de Heilige Geest aan individuele gelovigen geeft en in hen bewerkt, is een onuitputtelijke overvloed. “… maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” (Rom. 8:9). Het is Gods wil, dat alle gelovigen die met de Heilige Geest gedoopt zijn, de volheid van de Geest ontvangen: “… maar wordt vervuld met [de] Geest” (Ef. 5:18). De Heilige Geest verlangt ernaar volledige heerschappij uit te oefenen over ons hele leven, al onze neigingen, verlangens en gedachten, over onze geest en ons lichaam, en een stroom van vrede, vreugde en kracht te openbaren. Hij kan dit echter alleen doen als gelovigen, als lege vaten – ontdaan van zelfzucht, wereldse verlangens, eerzucht, financiële zorgen en alle onreinheid – bereid zijn zich door Hem te laten vullen. Voordat dit kan gebeuren, moet echter eerst datgene worden weggenomen, wat Hem hindert en bedroeft: bitterheid, gramschap, toorn, geschreeuw en lastering (vgl. Ef. 4:30-32).

Toen de weduwe door Elisa de overvloedige olie zou ontvangen, waardoor ze haar schuld kon aflossen en een nieuw leven in vrijheid met haar zonen kon leiden, had ze twee dingen nodig: een deur die gesloten was voor de wereld en lege kruiken om de volheid van God te ontvangen. (2 Kon. 4:1-7) Dit is onze situatie vandaag de dag als we de volheid van de Geest willen ervaren. We moeten onze ziel laten bewaren in de stilte van de Goddelijke aanwezigheid door een hart, dat gesloten is voor de wereld, en we moeten ons leven en onze wil aanbieden als lege kruiken, om met de olie van de Heilige Geest gevuld kunnen worden!

Veel gelovigen zijn zich vandaag de dag bewust van hun behoefte aan een krachtigere werking van de Heilige Geest; het verlangen naar de volheid van de Heilige Geest komt tot uiting in vele gebeden – loof de Heer hiervoor! Het vurige verlangen om gelovigen te zien bezielen en de naam van de Heer Jezus te zien verheerlijken voor de wereld door krachtige verworvenheden en talloze daden van aanbidding, raakt vele harten. Deze verlangens en behoeften worden zeker teweeggebracht door de Heilige Geest Zelf, en Hij zal ze vervullen. We zijn getuige van grote en ontzagwekkende openbaringen van de kracht van het Woord en de Geest van God. De Heer is nabij, en de wijze maagden, die de olie van de Geest hebben, maken hun lampen gereed zodat ze helder branden.

Wanneer deze verlangens soms worden uitgedrukt als gebeden om een ​​nieuwe uitstorting van de Heilige Geest, om een ​​nieuw Pinksteren, is dit geen Bijbelse uitdrukking. De verschijning van de Heilige Geest op aarde vond plaats op de dag van Pinksteren; sindsdien woont en werkt Hij in de gelovigen, en verwerft uit de mensen van deze wereld de bruid voor het Lam.

Net zoals de dienaar die Abraham had uitgezonden voor de zoon van zijn dienaar de bruid verwierf (vgl. Gen. 24), haar overlaadde met de schatten die zijn vader hem had gegeven en haar tijdens de woestijnreis vertelde over de liefde en schoonheid van Izak, aan wie Rebekka haar hart gaf, hoewel ze hem nooit had gezien – zo doet ook de Heilige Geest. Hij verwerft de bruid, tooit haar met hemelse kostbaarheden, openbaart haar de schoonheid en liefde van haar hemelse Meester en leidt haar naar Hem Die naar haar verlangt en vanuit de heerlijkheid van de Vader uitgaat om haar te ontvangen en haar naar het bruiloftsfeest van het Lam te leiden. Dit is de weg en het doel waarlangs en waarnaartoe de Heilige Geest de kinderen van God wil leiden.

Hij leidt hen echter ook in de kleine en meest onbeduidende dingen van het dagelijks leven; Hij leidt hen uur na uur wanneer zij nederig en oprecht verlangen om voor Jezus te wandelen en Zijn Naam voor de wereld te verheerlijken.

NOOT:

1. Dit is iemand die de zaak van een ander op zich neemt en hem te hulp komt (Gr. pkrakletos); dit doet thans de Heilige Geest op aarde (Joh. 14:16,26; 15:26; 16:7) en Christus in de hemel (1 Joh. 2:1).

Georg von Viebahn; © www.bibelpraxis.de

