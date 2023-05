1 dag geleden Gebroken maar gezegend (16)

Jeremia 8 vers 22:

“Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk?”

Eén reden waarom we misschien geen herstel ervaren van onze gebrokenheid is, dat het mogelijk is een geheime zonde in je leven te hebben en te doen voorkomen dat het met de Heer in orde is. David probeerde meer dan een jaar lang zijn zonde met Bathseba en de moord op haar man te verbergen. Zijn hart was zwaar van schuld en vol bitterheid zoals we lezen in Psalm 51 en 32, maar hij bleef bijna een jaar in die toestand totdat de profeet Nathan hem verantwoordelijk hield voor zijn zonde! Er zal geen herstel zijn voor de zonde als we die proberen te verbergen, we moeten de Heer toestaan ons hart te onderzoeken (Ps. 139:23-24) en ons bewust maken van de zonde in ons leven en er dan korte metten mee maken.

Een tweede reden waarom er zeer weinig herstel is, is dat sommigen de genezing niet kennen en dat voor zovelen de genezing niet wordt toegepast. De Heer Jezus is gekomen om de gebrokenen van hart te herstellen, om de gevangenen de vrijheid te verkondigen en de blinden het gezicht terug te geven, om de verbrokenen te bevrijden (Luk. 4:18). Hij is in staat de gebrokenen van hart te genezen en hun wonden te verbinden (Ps. 147:3). Charles Wesley schreef:

<<O Heer, ons Alles in alles bent U, onze rust in het zwoegen, ons rustpunt in de pijn; het medicijn van een gebroken hart; te midden van stormen, onze vrede; in verlies, onze winst; onze glimlach onder de frons van de tiran; in schande, onze glorie en onze kroon.>>

De naam van de Heer is een zoete, verzachtende zalf die wordt uitgestort. John Newton had gelijk toen hij schreef:

<<Hoe zoet klinkt de Naam van Jezus in het oor van een gelovige! Het verzacht zijn verdriet, geneest zijn wonden en verdrijft zijn angst. Het maakt de gewonde geest heel, het kalmeert de onrustige borst; het is manna voor de hongerige ziel, en voor de vermoeide rust.>>

Het antwoord op de vraag van Jeremia “Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk?” is: Oh ja! Er is een balsem in Gilead om de gewonde gezond te maken; er is een balsem in Gilead om de zonden-zieke ziel te genezen. Zijn Naam is de Heer Jezus Christus!

Tim Hadley Sr.

