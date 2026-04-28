Ernstige dingen

“Jij dwaas! Nog deze nacht zal je leven van je worden afgenomen” (Luk. 12:20).

De oude Griekse vorst Archias was een egoïstische man die alleen voor zijn eigen plezier leefde en zich niets aantrok van het volk. Velen haatten hem en uiteindelijk smeedden sommige van zijn onderdanen een complot om hem te vermoorden.

Een vriend van Archias, die van het complot in het verre Athene had gehoord, schreef een brief die hij per boodschapper naar Archias’ hof stuurde om hem te waarschuwen voor het geplande complot en hem een ​​manier te wijzen om te ontsnappen.

Toen de boodschapper arriveerde, was er wederom een ​​groot feest gaande aan het hof van de vorst. Maar omdat de boodschapper van zo ver was gekomen, werd hij onmiddellijk bij de vorst geroepen. “Mijn heer,” zei hij, “ik, degene die u deze brief stuurt, verzoek u deze onmiddellijk te lezen, want er staat iets ernstigs in.” Maar de aangeschoten vorst was in een feeststemming. Hij had geen zin om de brief te lezen. Zonder zich bewust te zijn van de boodschap die het bevatte, legde hij het lachend opzij en zei: “Morgen komen de serieuze zaken aan de orde!” Het feest ging vrolijk verder.

Maar die morgen kwam nooit. Diezelfde avond kwam er abrupt een einde aan de feestvreugde toen de samenzweerders binnenstormden en de prins vermoordden.

Misschien bent u ook iemand die van feest naar feest, van weekend naar weekend zwerft. Net als Archias zegt u: “Morgen komen de serieuze zaken aan de orde!” Maar wacht! Misschien is het morgen te laat. Gods boodschap heeft u bereikt. Hij waarschuwt u voor het komende oordeel. Tegelijkertijd biedt Hij u ook de kans om te ontsnappen. Als u tot Hem komt met de schulden van uw leven, zal Hij u vergeven, omdat Zijn Zoon, Jezus Christus, de straf daarvoor al aan het kruis heeft gedragen. U bent vrij! Negeer deze boodschap niet. U krijgt misschien geen tweede kans!

