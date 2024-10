13 uur geleden Efeze 2 vers 4 en 5

“Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons vanwege zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, toen ook wij dood waren in de overtredingen, levend gemaakt met Christus (uit genade bent u behouden).”

Een groep toeristen die een museum bezoekt, staat voor een beroemd schilderij, een drieluik waarop het laatste oordeel staat afgebeeld. De gids legt enkele details uit: “De goddelozen links op het schilderij worden in de hel geworpen, terwijl de rechtvaardigen het paradijs binnengaan.”

“De rechtvaardigen? Als dat de vereiste maatstaf is,” zei een toerist tegen zijn buurman, “dan heb ik geen hoop. En jij?”

“Ik? Nou, ik ben niet een van de goddelozen.”

“Dus je bent dan rechtvaardig?”

“Nee, nee, dat heb ik niet gezegd. Wie kan volhouden dat hij altijd rechtvaardig is geweest?”

“Dat is het nou juist! God zegt in de Bijbel: “Er is geen rechtvaardige, ook niet één.” Maar Jezus Christus kwam om te sterven voor goddeloze mensen, voor de goddelozen. Als jij niet tot de goddelozen wilt behoren, dan zal Zijn verzoenend offer jou niet ten goede komen. Toch is dat de enige manier om iemand rechtvaardig voor God te maken” (verg. Rom. 3:10; 5:6).

Dit gesprek duurde de hele rondleiding voort. Na afloop wisselden de twee toeristen hun adressen uit. Niet lang daarna ging er een telefoon. Het geweten van de man was geprikkeld en in zijn ongemakkelijke toestand vroeg hij: “Wat moet ik doen om behouden te worden?” Hij kreeg het antwoord: “Geloof in de Zoon van God, die juist stierf voor de goddelozen, die wij allemaal zijn. Hij droeg het oordeel dat wij allen verdienden.”

© The Good Seed

Geplaatst in: Christendom, Evangelie, Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW