2 uur geleden Een vrouw van geloof

Markus 5 vers 25–27:

“Een vrouw die twaalf jaar een bloedvloeiing had gehad en veel had geleden van vele artsen, en alles wat van haar was, besteed en geen enkel baat gevonden had maar veeleer achteruit was gegaan, had over Jezus gehoord en kwam in de menigte van achteren en raakte Zijn kleed aan.”

In de tekst lezen we, dat deze arme vrouw twaalf jaar lang heeft geleden onder aanhoudende bloedvloeiing. Stel je voor hoe emotioneel uitgeput ze moet zijn geweest. Alleen al het fysieke lijden moet haar kracht hebben uitgeput, en de emotionele tol moet haar uitgeput en hopeloos hebben gemaakt. Menselijkerwijs gesproken had ze alle hoop verloren. Ze had elke dokter bezocht die ze kon vinden, maar niemand kon haar helpen. Ze had al haar financiële middelen uitgegeven, maar haar toestand werd alleen maar erger.

Volgens de wet werd ze als onrein beschouwd (Lev. 15:19). Denk niet alleen aan de ontmoediging die ze moet hebben gevoeld, maar ook aan de schaamte die zwaar op haar hart drukte.

Het lichtpuntje in haar geschiedenis begint met de woorden: “… had over Jezus gehoord … .” Misschien had ze gehoord, dat deze Man blinden het zicht teruggaf, kreupelen liet lopen, zieken genas en zelfs water in wijn veranderde. Diep in haar persoonlijke lijden dacht ze bij zichzelf: “Als ik maar Zijn kleren aanraak, zal ik behouden worden” (vs. 28).

Stel je voor hoe deze vrouw zich een weg baant door de menigte – zwak, onopgemerkt, maar vastberaden. Misschien kreeg ze minachtende blikken van degenen die haar toestand kenden, die wisten, dat ze volgens de wet ‘onrein’ was. Maar haar geloof liet zich niet ontmoedigen. Toen ze haar hand uitstak en de zoom van Zijn kleed aanraakte, lezen we: “En terstond droogde de bron van haar bloeding op en ze merkte aan haar lichaam, dat zij van de kwaal gezond was geqworden” (vs. 29).

Vervolgens lezen we: “En terstond onderkende Jezus in Zichzelf de kracht die van Hem was uitgegaan, keerde zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? En Zijn discipelen zeiden tot Hem: U ziet dat de menigte tegen U opdringt, en U zegt: Wie heeft Mij aangeraakt? En Hij keek rond om haar te zien die dat had gedaan. De vrouw nu, bang en bevend, daar zij wist wat er met haar was gebeurd, kwam en viel voor Hem neer en zei Hem de hele waarheid. En Hij zei tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal” (vs. 30-34).

Wat een indrukwekkende ontmoeting! Het geloof van deze vrouw verbond haar met de genezende kracht van de Heer Jezus.

Anker voor vandaag

Waar houd u zich aan vast? Welke last draagt u met u mee? Heb het geloof om tot de Heer Jezus te komen – strek u naar Hem uit, in het geloof dat Hij bereid én in staat is om in uw behoefte te voorzien en uw roepstem te horen en te antwoorden.

© Anchors For Life

Geplaatst in: Christendom, Evangelie, Geloof, Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW