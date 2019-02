1 uur geleden Een goed geweten …

“Daarom oefen ik mij ook om altijd een onredelijk1 geweten te hebben tegenover God en de mensen” (Hand. 24:16),

Een gelovig meisje werd door een niet-gelovige uitgenodigd voor een rockconcert. Ze antwoordde: “Nee, dank je!” Korte tijd later kwam dezelfde jongeman haar uitnodigen om te dansen. Opnieuw weigerde ze. Maar hij bleef doorgaan en vroeg haar een derde keer om hem te vergezellen naar een schoolfeest. Ook de derde keer weigerde ze. Deze derde afwijzing frustreerde de jongeman zo erg, dat hij riep: “Je gaat niet naar een rockconcert. Je danst niet. Je drinkt niet. Je houdt niet van feesten. Ken je wel plezier en genoegens in je leven?”

Het antwoord van de jonge vrouw is een les voor ons allemaal!

“Ik geniet ervan om elke nacht naar bed te gaan met een heldere geest en een zuiver geweten. Ik ben blij elke ochtend zonder kater wakker te worden, zonder me schuldig te voelen over wat ik de avond ervoor heb gedaan. Ik geniet er echt van dingen te doen, waar ik me niet voor hoef te schamen of die ik niet zou hoeven te verdedigen als mijn ouders of geloofsgenoten me zien. Maar bovenal geniet ik van dingen doen, die mijn Heer eren”.

De jonge man was niet bereid om zijn leven te veranderen. Dus nodigde hij deze vrouw nooit opnieuw weer uit voor iets. Vandaag is ze getrouwd met een trouwe christen, die vooral tot haar aangetrokken was omdat hij haar overtuigingen en haar innerlijke schoonheid herkende. Ze blijft genieten zonder de littekens en spijt van een zondig leven uit het verleden. Ze is blij om de dag met het helpen van haar man en als moeder bij hen thuis door te brengen. Ze vindt er vooral vreugde in om een voorbeeld voor jonge meisjes te midden van gelovigen en in de buurt te zijn, die bijna dagelijks met dezelfde verleidingen worden geconfronteerd, die ze zelf met het oog op haar geweten heeft ervaren.

Een goed geweten zal niet alleen ons zegenen, maar ook degenen die ons omringen.

NOOT:

1. Eigenlijk ‘niet aanstootgevend, geen struikelblok vormend’; het woord komt verder voor in Fil. 1:10 en 1 Kor. 10:32.

William S. Ibrahim; © www.bibelpraxis.de

